Рынок акций снизится, рубль подрастет на смешанном внешнем фоне
Рынок акций РФ в начале дня снизится, рубль подрастет на фоне разнонаправленных факторов, сложившихся к открытию торгов, полагают аналитики. Аукционы ОФЗ и динамика валют развивающихся рынков поддержат рубль, считают эксперты.
ПРОГНОЗЫ
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, резкое вечернее ухудшение внешнего фона создает условия для существенного спада индекса Мосбиржи в момент открытия", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением в пределах 0,5-1%, в районе 2615-2630 пунктов.
В среду в начале торгов возможно некоторое снижение по индексу РТС, также отмечает Антон Старцев из ГК "Олма".
"На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, отражающее неуверенность в способности компаний оправдать текущие значения финансовых мультипликаторов в условиях ограничительных мер", — называет один из негативных факторов аналитик.
Рубль может показать относительную стабильность и даже укрепиться на фоне аукционов ОФЗ, полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Богдан Зварич из Промсвязьбанка полагает, что в среду рублю окажет поддержку динамика валют развивающихся стран, которые в среду с утра в большинстве своем демонстрируют укрепление.
В сложившихся обстоятельствах в начале сессии рубль попытается отыграть часть потерь вторника, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,5 рубля, добавляет он.
Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль начнет торги недалеко от уровня вчерашнего закрытия и сможет немного укрепиться до 73,6 рубля.
ВНЕШНИЙ ФОН
Ведущие американские фондовые индексы США во вторник на закрытии торговой сессии упали в среднем на 2%, хотя в начале торгов демонстрировали рост, волатильность связана с попыткой инвесторов оценить перспективы восстановления экономики на фоне продолжающегося кризиса из-за коронавируса.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,11-0,23%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,15%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,21%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,35%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,49%.
Стоимость нефти снижается на 1,67% — до 29,48 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро поднимается на 0,01% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0855 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций после длинных выходных смог закрыться в символическом плюсе по основным индексам на фоне дорожающей нефти, несмотря на противоречивую динамику в течение торговой сессии вторника. Разнонаправленное изменение западных фондовых индексов и ослабление аппетита к риску стали сдерживающими факторами и для российских активов.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,02%, до 2642,04 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1137,28 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 31 копейку — до 73,71 рубля, евро — на 37 копеек, до 79,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
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