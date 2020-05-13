Однодневные ставки денежного рынка вчера повысились в связи с погашением обязательств по операциям репо с Банком России на сумму 780 млрд руб. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа выросла на 56 бп, до 5,45%, закрывшись чуть ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, находилась в районе 5,5%, а индекс RUSFAR поднялся на 18 бп, до 5,39%. Банк России решил провести вчера как регулярный недельный, так и однодневный депозитный аукцион тонкой настройки. На недельном аукционе лимит составил 540 млрд руб. (мы ожидали, что он будет ближе к 1 трлн руб.), при этом банки подали заявок на значительно большую сумму в 810 млрд руб. На депозитном аукционе тонкой настройки регулятор установил лимит в 900 млрд руб., однако предложение от банков составило всего 542 млрд руб. Банковский сектор комфортно прошел период усреднения: запас свободных средств в системе после погашения обязательств по операциям репо с Банком России составлял, по нашим оценкам, 700–800 млрд руб. Что касается операций репо с Федеральным казначейством, банки не проявили интереса ни к однодневному инструменту (спрос на аукционе составил 1 млрд руб. против предложения на 400 млрд руб.), ни к 14-дневному (спрос 1,7 млрд руб. против предложенных 200 млрд руб.). В то же время более длинные деньги от Казначейства пользовались спросом: на аукционе 35-дневных депозитов объем заявок от банков составил 110 млрд руб. против предложения в 50 млрд руб. Сегодня стартует очередной период усреднения, а в банковскую систему поступит ликвидность на сумму 610 млрд руб. от погашения КОБР, еще 130 млрд руб. – в результате расчетов по недельным депозитам в ЦБ РФ и, наконец, 542 млрд руб. – от погашения депозитов тонкой настройки. Федеральное казначейство проведет сегодня аукцион 21-дневных депозитов с лимитом 200 млрд руб., который, как мы полагаем, будет пользоваться определенным спросом, однако объем заявок вряд ли превысит установленный лимит. Мы ожидаем, что в начале периода усреднения короткие ставки денежного рынка останутся ниже уровня ключевой ставки ЦБ, и не исключаем, что Банк России решит провести дополнительные депозитные аукционы тонкой настройки. Однако с учетом сохраняющегося дисбаланса в банковской системе скачки ставок, на наш взгляд, по-прежнему возможны.

Более длинные ставки денежного рынка вчера немного снизились. Котировки FRA опустились на 5 бп – в том числе 3x6 FRA и 9x12 FRA составили 5,05% и 4,75% соответственно. Кривая процентных свопов сместилась вниз примерно на 5 бп: годовая ставка составила 5,25%, а 5-летняя закрылась на отметке 5,62%. Годовая ставка NDF (OIS) снизилась на 5 бп (до 4,35%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа – на 1 бп (до 3,91%).