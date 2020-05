Первый календарный квартал текущего года для ведущих инвестиционных банков мира можно считать в целом удачным. В периоде до конца марта они увеличили выручку на 12%, она достигла максимума за пять лет. Такие данные приводит компания Coalition. Исследование проведено на базе оценки результатов Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.

Основным драйвером роста выручки стал сегмент операций FICC. Операции с ценными бумагами, обрабатываемые Отделом государственных ценных бумаг (FICC), включают казначейские векселя, облигации, векселя, ценные бумаги с нулевым купоном, ценные бумаги государственных учреждений и ценные бумаги, индексированные по инфляции.

Мы считаем, что интерес инвесторов к подобным вложениям, а соответственно, и приток средств в сегмент связан с опасениями коррекционной динамики в более рискованных активах. Также снижение ставки ФРС и других центральных банков снизило доходность к погашению и соответственно увеличило рыночную стоимость портфелей активов, состоящих из бумаг с фиксированной доходностью, например, облигаций. Совокупный доход ведущих банков в этом сегменте после снижения два квартала подряд вырос на 20% до $22,7 млрд.

Рекордная волатильность на рынках в последний месяц квартала помогла нарастить выручку от торговли акциями и производными инструментами на 3% до $11,2 млрд. В сфере инвестиционного банкинга рост составил 7% — до $10,2 млрд. Впрочем, это является закономерным при турбулентности на рынках. Биржи, инвестдома и банки получают значительную прибыль от биржевых операций клиентов в периоды сильного движения котировок широкого спектра активов.

Таким образом выручка 12 крупнейших инвестбанков выросла до $44 млрд против $39,2 млрд за тот же период прошлого года.

При этом начался процесс сокращения штата инвестбанков. Число сотрудников упало на 5%, это самые быстрые темпы за шесть лет. Например, в Великобритании число финансовых специалистов, ищущих новые рабочие места, выросло более чем на 40% в первом квартале (г/г).

Ожидаем, что во втором квартале выручка инвестбанков, также как и прибыль, может снизиться. Общее падение экономической активности почти во всех странах и увеличение резервирования согласно требованиям регуляторов снизят финансовые показатели. Это происходит даже несмотря на высокие обороты по клиентским счетам. Тем не менее результаты первого квартала станут ориентиром эффективности инвестиционных банков и существенно увеличат ожидания объема выручки и прибыли по итогам года.