Американские биржевые площадки в среду продолжили снижение. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,75%, закрывшись на отметке 2820 пункта; промышленный индекс Dow Jones упал на 2,17%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,55%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США просела на два базисных пункта, до 0,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,53%.

Негативные настроения на Уолл-cтрит были обусловлены риторикой главы ФРС Джерома Пауэлла, заявившего, что текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны, а восстановление экономики будет более трудным и длительным, чем ожидалось ранее. Пауэлл призвал Конгресс договориться о дополнительной финансовой поддержке, в то время как республиканцы отказываются одобрять новый пакет стимулирующих мер объемом $3 трлн, разработанный демократами. Кроме того, негативными факторами стали решение независимого совета директоров, контролирующего миллиарды федеральных пенсионных долларов, отложить на неопределенный срок планы инвестирования в индекс с китайскими акциями, и комментарии именитых инвесторов Стэнли Друкенмиллера и Дэвида Теппера, назвавших акции слишком дорогими, а фондовый рынок самым переоцененным из всех, когда-либо существовавших за со времен пузыря 1999 года.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов прибавили 0,14% и закрылись на отметке $29,51. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 745 тыс. баррелей. Но развить успех помешали пессимистичный отчет ОПЕК, в рамках которого картель снизил прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки, до 91,1 млн б/с, а также негативная конъюнктура на биржах Старого и Нового Света. На данном этапе цене фьючерсного контракта Brent все еще удается удерживаться выше отметки $29, однако при усилении распродаж на заокеанских биржах она может отступить в диапазон $27—28.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, закрывшись на отметке 2604,98 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2560 и 2518 пунктов, сопротивления — 2630—2650 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 108000 и 107000 пунктов, сопротивления — 110000 и 112300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,94, потеряв 0,47% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,60 и 73, сопротивления — 74,30 и 74,60.