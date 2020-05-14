Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением в пределах 0.5%, в районе 2590-2620 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2580, 2560 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 п.

После открытия с умеренным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.40%) и РТС (-2.37%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они отыграли существенное ухудшение внешнего фона, состоявшееся еще во вторник вечером. После открытия с разрывом вниз указанные индексы прочно закрепились на отрицательной территории.

Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить новые сигналы в пользу ухудшения двусторонних отношений между США и Китаем. Предлогом этого выступают обвинения КНР в утаивании информации о причинах глобальной вспышки коронавируса COVID-19. Принципиальная позиция соединенных штатов заключается в том, что уступки Китая в рамках первой фазы торговой сделки не покроют ущерба от причастности к распространению ранее неизвестного заболевания. В качестве компенсирующей экономической меры рассматривается возможность заморозки китайских активов.

Добавим, что вчера из-за рубежа поступали не только негативные сигналы. Стоит обратить внимание на то, что запасы сырой нефти в Соединенных Штатах вопреки ожиданиям сократились впервые за 16 недель. Они уменьшились на скромные 0.745 млн баррелей. Кроме того, за океаном уже три недели подряд фиксируется сокращение запасов бензина в объеме более 3 млн баррелей.

Таим образом, мы наблюдаем косвенные признаки начала выравнивания баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. После выхода указанных статистических данных состоялось непродолжительное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Тем не менее, они пока не сумели преодолеть ближайший значимый ценовой уровень $30 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 15 п., или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка торговались бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —3.63%). Явным негативом для них выступила новость об исключении этих акций из состава фондового индекса MSCI Russia. Указанное решение станет сигналом для сокращения соответствующих позиций со стороны индексных фондов.

Отметим также вчерашнюю слабость бумаг Татнефть-ао (TATN RM, —4.45%), Татнефть-ап (TATNP RM, —5.05%). По-видимому, они оказались под давлением на фоне известия о том, что коэффициент FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) для голосующих акций «Татнефти» в составе индекса MSCI Russia уменьшен с 0.70 до 0.65.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —2.14%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.84%) подверглись распродажам на фоне публикации финансовых результатов эмитента по РПБУ за 4 месяца 2020 года. Они указали на сокращении чистой прибыли кредитной организации за отчетный период на 21.6%, до уровня 230.1 млрд руб. Текущее ухудшение основного финансового показателя стало вполне ожидаемым на фоне длительного весеннего режима нерабочих дней в России. Столь крупный банк не может быть изолирован от негативного влияния макроэкономического фона.

Уже традиционным приростом против падающего рынка выделились бумаги Полюс (PLZL RM, +2.64%) и Polymetal (POLY RM, +1.30%). Акции золотодобывающих компаний продолжают играть роль защитных активов.

Стоит также отметить вчерашнее неравномерное повышение бумаг Магнит (MGNТ RM, +1.55%) и FIVE-гдр (FIVE RM, +0.09%). Крупный розничный продуктовый бизнес в новых реалиях выглядит относительно устойчивым в сравнении с перспективами представителей многих других отраслей экономики. Между тем, до начала 2020 года рост стоимости бумаг потребительского сектора сдерживался затянувшимся периодом сокращения реальных располагаемых доходов граждан страны.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 просел на 1.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.