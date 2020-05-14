Ситуация на отечественном рынке акций вчера вновь выглядела не лучшим образом: по итогам дня рублевый индикатор рынка потерял 1,4%. Причем снижение шло по всему спектру «голубых фишек», что указывает на осторожный, но массовый выход инвесторов из бумаг.

Запад продолжает отыгрывать продажами нагнетание обстановки вокруг торговых отношений между США и Китаем. К этому вчера добавилось непонравившееся инвесторам выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который еще раз подтвердил отсутствие планов снижать ставку до отрицательных величин и то, что экономика США будет расти очень слабо длительное время.

Следует помнить, что над нашим рынком продолжает довлеть неизбежность сильнейшего за последние годы падения ВВП и отсутствие перспектив быстрого выхода из кризиса.

После нашего закрытия ситуация в мире принципиально не изменилась. Учитывая, что вчера мы отыграли основное падение западных индикаторов, а сегодня с утра американские фьючерсы торгуются в полупроцентном минусе, ждем открытия российского рынка небольшим снижением. Однако в целом ситуация складывается тревожной – российский рынок акций имеет хорошие шансы начать среднесрочный нисходящий тренд.

Пока общемировое ухудшение настроений не коснулось рынка нефти, котировки которой по-прежнему остаются вблизи отметки 30 долларов за баррель. Вчера «черное золото» очень слабо отреагировало на хорошую статистику из США, согласно которой запасы нефти в стране впервые за много недель снизились, с добыча сократилась еще на 300 тыс баррелей до 11,6 млн баррелей в сутки.

Возможно, именно благодаря этим данным нефть не подверглась распродажам. Поддержкой для нефти пока является район чуть ниже 28 долларов за баррель.

Рубль первую половину дня укреплялся к доллару, несмотря на негативный внешний фон. Во многом это было связано с подготовкой инвесторов к аукционам по ОФЗ, для чего и продавалась валюта.

Можно сказать, что Минфин выступил удачно, разместив бумаги на 128 млрд руб. Пока есть спрос на рублевые обязательства государства, Банк России продолжит удерживать национальную валюту в коридоре 72,7-75,5 руб за доллар.

Учитывая негативный внешний фон, сегодня более вероятным выглядит движение пары доллар-рубль ближе верхней границы указанного коридора, но поводов для ее не то что пробития, но даже и тестирования, нет никаких.