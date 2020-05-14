По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,4%, до 2604,98 п., а РТС на 2,37%, до 1110,37 п. В течение дня отечественный рынок боролся с внешним негативом, но к вечеру его силы иссякли. Председатель ФРС Дж. Пауэлл, по сути, подтвердил то, что нет ожиданий V-образного восстановления американской, да и мировой экономики после COVID-19 шока. По его словам, восстановление может оказаться достаточно долгим, и потребуются значительные фискальные усилия. В OPEC ухудшили прогноз спроса в текущем году ещё на 2,2 млн бар. Соответственно, он упадёт до 91,1 млн бар. в день по сравнению с 99,7 млн бар. суточного потребления в 2019 году. Также пришли неприятности для отдельных российских бумаг. Привилегированные акции «Транснефти» (-3,63%) были исключены из индекса MSCI Russia, а вес «Татнефти» (-4,45%) был снижен. Напротив, вес бумаг «Полюс» (+2,64%) и Polymetal (+1,3%) был повышен. Распродажам также подверглись акции «НЛМК» (-3,16%), Yandex (-2,81%), ВТБ (-2,78%), «АЛРОСА» (-2,67%) и «НОВАТЭК» (-2,47%). Пессимизма бумагам ВТБ добавила отчётность Сбербанка (-2,14%), которая показала снижение прибыли по РСБУ на 21,6% в январе-апреле. В целом, можно говорить о том, что российский рынок также постепенно расстаётся с надеждами на быстрое возвращение экономики на круги своя. Путь выхода из COVID-19 шока будет трудным и достаточно долгим. Активность была относительно высокой, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 65,122 млрд рублей.

Рубль в моменте укреплялся до 73,08 за доллар и 79,46 за евро. Происходило это на фоне весьма успешных аукционов ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Размещённый объём составил 91,879 млрд рублей по номиналу при спросе 141,855 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,41%. На втором аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением в июле 2035 года. Размещённый объём составил 36,216 млрд рублей по номиналу при спросе 60,281 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,16%. Однако к вечеру нефть ушла в минус, настроения на глобальном рынке испортились, а индекс доллара резко пошёл вверх при снижении доходностей по казначейским обязательствам США. Как итог, вполне позитивный день для рубля завершился потерями.

Текущий экономический спад председатель ФРС Дж. Пауэлл назвал худшим со времён ВМВ, хотя предыдущий ипотечный называли самым ужасным со времён Великой Депрессии. В любом случае, ситуация уже не рассматривается в качестве кратковременной. Пауэлл отметил, что дальнейшие усилия зависят от Администрации США и Конгресса, а ФРС сделала всё возможное. По его словам, не стоит ждать негативных ставок, хотя на этом настаивает Д. Трамп. Дефляция пришла в экономику США в виде падения цен производителей в апреле на 1,3%. Стержневой показатель цен производителей пока остался позитивным, показав 0,6% роста, но также снизился больше ожиданий. Если спад — это надолго, то он может коснуться всех. Поэтому на рынке весьма активно продавали American Express (-6,14%), оборонного поставщика Raytheon Technologies (-4,61%) и производителя телекоммуникационного оборудования Cisco Systems Inc. (-2,93%). Впрочем, последняя показала достаточно сильные итоги за прошедший квартал. Американский рынок постепенно свыкается с мыслью о долгосрочности ситуации. Специалисты ВОЗ вовсе предупреждают, что вирус может остаться с человечеством навсегда. По итогам дня DJIA упал на 2,17% до 23247,97 п., а S&P 500 на 1,75% до 2820,00 п.

Динамика азиатских индексов также была негативной. Меж тем, акции Tencent показывали рост после сильного квартального отчёта. В Австралии безработица выросла лишь до 6,2% при ожиданиях повышения до 8,3%. Перспектива более длительного выхода глобальной экономики из COVID-19 шока является существенной проблемой для ориентированной на экспорт азиатской экономики. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19973,94 п. (-1,45%), Hang Seng — 23863,11 п. (-1,31%) Shanghai Composite — 2877,62 п. (-0,71%).

Нефть накануне также поддалась общему унынию, но новый день встретила ростом. Причиной этому служит вполне позитивная статистика от Минэнерго США. На неделе до 8 мая коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,7 млн бар. до 531,5 млн бар. Запасы бензина упали на 3,5 млн бар., а дистиллятов выросли на 3,5 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 15,5 млн бар. в сутки общих поставок на рынок, или —22,8% за год; 6,3 млн бар. бензина в сутки, или —33,0% за год; а также 3,3 млн бар. дистиллятов в сутки, или —17,3%. Однако самым важным является то, что добыча упала на 0,3 млн бар. до 11,6 млн бар. в сутки. Ещё одним поводом для негативных настроений днём ранее был отчёт OPEC. Картель ухудшил прогноз спроса на текущий год ещё на 2,2 млн бар. до 91,1 млн бар. в сутки по сравнению с 99,7 млн бар. в 2019 году. Меж тем, в июне производители могут перевыполнить план сокращения добычи, так как об этом заявляет Саудовская Аравия и некоторые другие арабские страны. Кроме того, источники Reuters говорят о процессе обсуждения продления сроков максимального снижения производства за пределы периода в мае и июне. И немного о золоте. Реакция котировок золота на отсутствие планов по отрицательным ставкам была незначительной, но долгосрочные инвесторы продолжают искать защиту вечного металла. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 6,5 тонн до 1092,14 тонн. К 9:00 мск Brent — $29,62 (+1,47%), WTI — $25,69 (+1,58%), Золото — $1722,6 (+0,36%), Медь — $5186,39 (+0,28%), Никель — $12275 (+0,17%).

Индекс доллара повышался на 0,05% до 100,30 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,64% по сравнению с 0,65% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,081 (-0,11%), GBP-USD — $1,22 (-0,31%), USD-JPY – 106,83 (-0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть возобновила рост, но ожидания по глобальной экономике ухудшились. Восстановление может оказаться достаточно долгим. Предстоящий день российский рынок проведёт в относительном спокойствии, так как отыграл внешний негатив ещё накануне.



