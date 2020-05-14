Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на ухудшении аппетитов к риску глобальных инвесторов, полагают аналитики. Неопределенность восстановления мировой экономики будет давить на рублевые активы, считают они.

"Учитывая, что вчера мы отыграли основное падение западных индикаторов, а сегодня с утра американские фьючерсы торгуются в полупроцентном минусе, ждем открытия российского рынка небольшим снижением. Однако в целом ситуация складывается тревожной – российский рынок акций имеет хорошие шансы начать среднесрочный нисходящий тренд", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС: инвесторы менее расположены к риску из-за неопределенности в отношении сроков восстановления глобальной экономики после кризиса, вызванного мерами по борьбе с пандемией, отмечает Антон Старцев из ГК "Олма".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает коррекцию рынка акций РФ в пределах 1%.

На валютном рынке в начале торгов возможен рост доллара в паре с рублем из-за повышения спроса на "защитные" активы, считает Старцев.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 1,55-2,17%, трейдеры реагировали на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике. Фьючерсы на них с утра снижаются на 0,33-0,45%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в минусе: гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,54%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,78%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,72%, японский индекс Nikkei 225 — на 1,78%.

Стоимость нефти растет на 0,72% — до 29,4 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,12% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0806 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился в среду на фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков. Падение западных фондовых индексов и уход вечером в минус нефтяных котировок оказали давление на стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 1,4%, до 2604,98 пункта, индекс РТС — на 2,37%, до 1110,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 23 копейки – до 73,94 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 79,91 рубля.