На аукционах в среду Минфин РФ разместил ОФЗ на 128,1 млрд руб., что является рекордным объемом за последний год. Инвесторы приобрели ОФЗ 26229 (погашение в 2025 г.) на 91,9 млрд руб. при спросе 142 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 5,42% годовых. Спрос на 15-летние ОФЗ-ПД 26233 составил 60,3 млрд руб., фактический объем размещения – 36,2 млрд руб., доходность — 6,18% годовых.

Размещение прошло без премии к вторичному рынку и кривая доходности ОФЗ сохранила уровни вторника. Как мы уже отмечали ранее, покупки ОФЗ стимулируют ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Дополнительным фактором спроса банков на ОФЗ стало сокращение объема КОБР в обращении на 400 млрд руб., что потребовало поиска других инструментов размещения ликвидности.

Большие объемы размещения нового госдолга в условиях растущих потребностей федерального бюджета сдерживают снижение доходности ОФЗ. Тем не менее по мере приближения июньского заседания ЦБ РФ по ставке ожидаем смещения кривой доходности ОФЗ вниз примерно на 25 б.п. от текущих уровней.

Еврооблигации развивающихся стран в среду торговались в красной зоне. Российские евробонды сохранили свои позиции, доходность Russia`29 даже снизилась на 1 б.п. — до 2,77% годовых. Аппетит к риску снизился после выступления председателя ФРС. Джером Пауэлл отметил, что вирус наносит долгосрочный урон, экономика США сталкивается с беспрецедентными понижательными рисками, которые могут нанести длительный ущерб домохозяйствам и компаниям. Проблемы с ликвидностью могут превратиться в проблемы с платежеспособностью, если не будут приняты дополнительные меры бюджетного стимулирования. Относительно политики отрицательных ставок глава ФРС высказался, что такой шаг не рассматривается. Тем не менее, он не исключил использование такого инструмента в качестве опции в будущем.

Ожидания продления действия нулевых и отрицательных процентных ставок мировыми Центробанками является позитивным фактором для российских евробондов. Ожидаем, что доходность Russia`29 сохранится ближе к нижней границе диапазона 2,75 – 2,85% годовых.