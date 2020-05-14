В апреле после разрыва договоренностей в рамках прежней сделки ОПЕК+ произошел резкий рост добычи в странах ОПЕК на 1,8 млн б/с, по информации самой организации. Правда, оценки этого роста варьируются в разных источниках. Независимые ценовые агентства и МЭА предлагают существенно отличающиеся друг от друга данные. Максимальными темпами росла добыча в Саудовской Аравии, на величину от 1,56 млн б/с (данные ОПЕК) до 2,3 млн б/с (данные Саудовской Аравии).

Вероятно, причиной стало желание нарастить добычу максимальными темпами в короткий период до возобновления переговоров ОПЕК+. Они состоялись 10 апреля. Дискуссионным до последнего момента оставался вопрос от какого уровня добычи страны-экспортеры будут пропорционально сокращать добычу. На начало года Россия добывала больше Саудовской Аравии, а в начале апреля уже наоборот.

Страны-экспортеры остро ощущают необходимость координации уровня добычи. Например, дефицит бюджета Саудовской Аравии, который почти полностью финансируется за счет дивидендов и налогов от Saudi Aramco, достиг $9 млрд. По итогам года он может достичь 13% ВВП. Уже произошли важные изменения в социальной и фискальной политике государства. С 1 июня будет приостановлена выплата прожиточного минимума, а с 1 июля повышен в 3 раза до 15% налог на добавленную стоимость. В ОАЭ добыча в течение месяца с 9 марта возросла на 332 тыс. б/с. Кувейт же нарастил извлекаемые объемы сырья на 259 тыс. б/ с.

Интересно, что после заключения новой сделки стран-экспортеров, ограничившей возможность бесконтрольного наращивания добычи, происходит обратная ситуация: страны-экспортеры Персидского залива стремятся снизить добычу более существенно, чем позволяет «сделка». Обязательства в рамках новой «сделки» стран-экспортеров, а также попытка поддержать цену на «черное золото» повлияла на решение Саудовской Аравией сократить добычу в июне дополнительно на 1 млн.баррелей/сутки до 7,5 млн. За ней последовали ОАЭ, снизивший извлекаемые запасы на 100 тыс. б/с и Кувейт, на 80 тыс. б/с.

Остается констатировать, что данные меры не привели к росту котировок нефти. Brent консолидируется в районе $30/баррель. Однако, вероятно дополнительные сокращения предотвратили падение в диапазон $22-28/баррель при котором существенная часть мировой добычи становится нерентабельной. В июне мировая добыча нефти должна упасть до 18-летнего минимума. Ожидаем, что снятие мер карантина поможет нефтяным котировкам, и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров.