Тинькофф-Банк опубликовал сильные результаты за 1к20 по МСФО. Чистая прибыль составила 9 млрд руб. (+26% г/г), превысив консенсус-прогноз на 28% (+48% относительно нашего прогноза). Однако чистая прибыль, скорректированная на разовый доход от продажи ценных бумаг в размере 3,4 млрд руб., составила 6,3 млрд руб., что на 11% ниже консенсус-прогноза и на 4% выше наших ожиданий на фоне более высоких отчислений в резервы (на 22% выше консенсус-прогноза).

Наш комментарий: хотя первый квартал традиционно является слабым для компаний, выдающих потребительские кредиты, Тинькофф-Банк показал сильные тенденции. В частности, валовая доходность не изменилась, тогда как чистый комиссионный доход вырос более чем 20% на фоне роста в брокерском бизнесе. Банк зафиксировал разовый доход от продажи ценных бумаг в размере 3,4 млрд руб., который оказал поддержку чистой прибыли, несмотря на обусловленное макроэкономической конъюнктурой увеличение отчислений в резервы в объеме 5,9 млрд руб. (6 пп с точки зрения стоимости риска), в результате чего стоимость риска выросла до 15,9%, на 22% превысив консенсус-прогноз. Уровень покрытия резервами остается очень высоким – 182%, на его долю приходится 16,7% общего портфеля.

Руководство аннулировало прежний прогноз на 2020 г., но по-прежнему ожидает, что банк завершит год с прибылью, несмотря на повышенную стоимость риска и стабильный размер валового кредитного портфеля. Признаком уверенности менеджмента стало объявление промежуточных дивидендов в размере 0,14 долл. на акцию (дивидендная доходность 1%, закрытие реестра 29 мая). В ходе телеконференции менеджмент озвучил умеренно конструктивный взгляд на ситуацию. Руководство банка прогнозирует длительный период восстановления качества активов в условиях вызванного пандемией кризиса (в отличие от V-образного восстановления 2014–2015 гг.). Банк разработал ряд операционных мер, призванных частично компенсировать негативные тренды в потребительском кредитовании и снижение объемов транзакционного банкинга в сегменте МСБ (-22% г/г), в частности за счет предоставления брокерских услуг и продолжающегося активного привлечения клиентов, хорошо сочетающихся с действующими в настоящее время требованиями социального дистанцирования. Как и у Сбербанка, масштабы реструктуризации у Тинькофф-Банка пока невелики (5,8% кредитного портфеля) и в основном связаны с реализацией собственных программ банка.

По сравнению с 2019 г. мы отмечаем существенное улучшение структуры бизнеса Тинькофф-Банка (доля обеспеченных кредитов достигла 16%), рост чистых комиссионных доходов (до 13% от общей выручки) и прочное состояние баланса (соотношение кредитов и депозитов 80%). Учитывая масштаб ухудшения качества активов, по нашим оценкам, к концу 2020 г. доля неработающих кредитов может вырасти в два раза, что приведет к дальнейшему снижению чистой прибыли банка. Однако исходя из текущей оценки акций (прогнозный коэффициент P/BV' на 2020 г. составляет 2,6x против обозначенной руководством целевой долгосрочной внутренней нормы доходности в 30%), мы рекомендуем подождать более удачного момента для покупки, как и в случае с акциями Сбербанка.