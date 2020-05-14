Прогноз результатов Мосбиржи за I квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 31% г/г
Московская биржа завтра, 15 мая, представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что чистая прибыль за 1К20 вырастет на 31% г/г (без учета разовых статей за 1К19) до 6,6 млрд руб., так как аномально высокая волатильность на рынке привела к крайне сильным объемам торгов на рынках акций, деривативов и на валютном спотовом рынке. Эта благоприятная ситуация для биржи уже отражена в котировках акций, на наш взгляд, после того как они подскочили в цене на 57% с минимумов середины марта, опередив динамику индекса Московской биржи (+23%) и акций анализируемых нами банков (+3-25%). За этим периодом, тем не менее, может последовать период слабой активности на рынке, когда аппетит к риску у участников рынка может снизиться. Более того, рынок может недооценивать влияние недавнего понижения ставок ЦБ и ФРС США на процентные доходы (при этом ЦБ может продолжить понижать ставку). Акции биржи торгуются по коэффициенту 13,7x P/E 2020П (с премией 28% к среднему показателю за последние пять лет).
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