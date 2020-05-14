Высокий спрос на аукционах ОФЗ позволит Минфину разместить 800 млрд рублей во II квартале
В среду рынок ОФЗ поддержали сильные результаты аукционов. Доходность среднесрочных выпусков снизилась на 3-4 б. п., а в долгосрочном участке кривой потоки со стороны локальных инвесторов были разнонаправленными, и бумаги закрылись без изменений. Обороты составили 39 млрд руб.
Вчера Минфин разместил пятилетние ОФЗ-26229 (ноябрь 2025, 7,15%) на сумму 92 млрд руб. при спросе 142 млрд руб. (средневзвешенная доходность составила 6,16% — премии ко вторичной кривой предоставлено не было). Как и ожидалось, в среднесрочном выпуске наблюдался высокий спрос: вероятно, его проявляли как локальные банки, так и нерезиденты, которые в последние недели активны лишь на этом участке кривой. Спрос на ОФЗ-26233 (июль 2035, 6,1%) нельзя назвать низким — 60 млрд руб., несмотря на то что выпуск новый и долгосрочный (в последнее время активность в этом участке кривой невысока). Впрочем, объем его размещения составил 36 млрд руб. Ведомство предоставило премию ко вторичному рынку в размере 2 б. п.
Минфин уже разместил ОФЗ в объеме 432 млрд руб. в апреле — мае, а по итогам 2К20 этот показатель может составить 800 млрд руб.
После завершения расчетов по аукционам ЦБ ставка МБК поднялась на 5 б. п. до 5,53%, а у валютного свопа осталась без изменений около 5,47%.
Ставки валютных и процентных свопов со сроками 1-2 года снизились на 1-3 б. п., на участке от пяти лет — прибавили около 5-6 б. п. Похоже, участники рынков ожидают, что снижение ключевой ставки будет временным и в будущем ЦБ вернет ее на уровень 6-7%.
Прогноз. Мы полагаем, что ослабление рубля, скорее всего, окажет некоторое давление на ставки, и сегодня они могут вырасти на 1-5 б. п.
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