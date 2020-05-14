Вчера защитные активы прибавили в цене. Золото завершило день на 0,8% выше, чем во вторник, удержавшись в диапазоне $1 700-1 720 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США опустилась по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 3 б. п. — до 0,6%. Неопределенность перспектив дальнейшего распространения COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на рынки: общее число выявленных за день случаев заболевания в мире остается высоким (88,2 тыс. по итогам среды), а эпицентр распространения вируса сместился в страны Латинской Америки.

Вчера Джером Пауэлл в своем выступлении отметил нецелесообразность перехода к отрицательным процентным ставкам, однако Дональд Трамп публично заявил о несогласии с позицией ФРС и подтвердил, что выступает за то, чтобы ставки опустились ниже нуля. Напомним, что дискуссия о важности смягчения денежно-кредитной политики в США ведется уже несколько лет и оказывает поддержку ценам на золото с декабря 2018 года. С момента снижения ставок ФРС в конце июля 2019 года унция золота уже подорожала более чем на 20%.

Сегодня инвесторы ждут статистики по заявкам на пособие по безработице в США, которая должна быть опубликована в 15:30 мск. Консенсус-прогноз предполагает, что будет зафиксировано 2,5 млн первичных заявок. Рост цен на золото, по нашему мнению, может продолжиться: не исключено, что котировки приблизятся к техническому уровню сопротивления $1 739 за унцию, если данные по американскому рынку труда окажутся слабыми.