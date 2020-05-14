Авиакомпания "Победа" сообщила, что с учетом начавшегося смягчения карантинных мер планирует возобновить внутренние авиарейсы с 1 июня. Компания намерена начать продажу билетов на 73 внутренних направления (для сравнения, ее маршрутная сеть летом 2019 года насчитывала 108 направлений). В частности, глава компании отметил, что компания постаралась снизить цены билетов в среднем на 50-66% с уровня лета прошлого года.

Наше мнение. Мы полагаем, что возобновление полетов может стать позитивным событием для авиакомпании, однако рассчитывать на возвращение к докризисным уровням рентабельности, на наш взгляд, еще рано. Во-первых, для восстановления пассажиропотока потребуется некоторое время, и мы сомневаемся, что можно ожидать полного восстановления до докризисных уровней в среднесрочной перспективе. Некоторым индикатором динамики восстановления траффика на внутренних рейсах может послужить статистика китайского рынка. По данным Международной ассоциации воздушного движения (IATA), на внутреннем рынке пассажирских авиаперевозок Китая сначала был зафиксирован значительный рост после снижения числа новых инфицированных COVID-19 практически до нуля, а затем восстановление приостановилось. Что касается международных пассажирских авиаперевозок, IATA ожидает возвращения пассажирооборота на уровни 2019 года лишь в 2023-2024 годах.

Во-вторых, наличие избыточных мощностей на рынке авиаперевозок приведет к жесткой конкуренции за возвращающихся пассажиров, и решение "Победы" снизить среднюю цену авиабилета может оказаться шагом в этом направлении.