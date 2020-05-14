Фондовые индексы США 13 мая закрылись в заметном минусе, хотя и отошли от минимумов дня. Продажи были вызваны заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что экономические прогнозы для США после пандемии COVID-19 крайне неопределенны и подвержены значительным рискам. По итогам дня S&P500 опустился на 1,75%, до 2820 пунктов. Энергетические и финансовые компании возглавили падение, меньше других потеряли производители товаров широкого потребления и поставщики коммунальных услуг.

Мировые фондовые площадки сегодня продолжают снижение на фоне опасений о долгосрочности негативных экономических последствий пандемии и эскалации противостояния между Китаем и США. Несмотря на пессимистичные прогнозы главы ФРС и призывы к фискальным стимулам, республиканцы отвергли предложение демократов о новом пакете помощи экономике объемом в $3 трлн. Белый дом по-прежнему призывает к возобновлению экономической активности из-за опасений продолжительного спада и игнорирует риски второй волны эпидемии.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов обострение американо-китайского конфликта. ФБР обвинило китайских хакеров в атаках с целью получения информации о вакцинах против COVID-19. Власти КНР обсуждают ответные меры на готовящийся в Сенате законопроект о санкциях в отношении китайских чиновников. Трамп через Twitter заявил, что торговая сделка с Китаем не покроет ущерба от коронавируса, что также не добавляет инвесторам оптимизма.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опустилась к 0,61%. Нефть марки Brent в плюсе. Золото колеблется выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов останется ниже 2850 пунктов.

В фокусе внимания еженедельные данные заявкам на пособие по безработице. Консенсус предполагает, что их число опустится ниже 3 млн впервые с конца марта. Это отразит сохраняющееся, но отходящее от пиковых значений давление на рынок труда.

Результаты за первый квартал 2020 года представит одна из наиболее пострадавших в результате пандемии компаний — оператор круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Компании уже пришлось привлечь миллиарды долларов, так как круизный бизнес на время пандемии был приостановлен. Инвесторов интересуют комментарии руководства относительно будущего компании и планов по борьбе с последствиями кризиса.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 6 из 100, что может быть вызвано оптимизмом в отношении возобновления активности после карантина. Тем не менее показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 ухудшается второй день, что увеличивает риск новой волны коррекции. Индикатор RSI опустился ниже 50, а это вкупе с негативной динамикой MACD свидетельствует о слабеющем моменте. Индекс не смог преодолеть линию сопротивления, тянущуюся с максимумов 2018 года на уровне 2940 пунктов. Поддержкой по-прежнему выступает 50-дневная средняя в районе 2730 пунктов.