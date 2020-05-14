Вчерашние торги со всей очевидностью продемонстрировали всю шаткость текущего положения. Все оптимистичные разговоры об открытии экономик и затухании коронавирусной эпидемии в мгновение ока разбиваются о скалы реальной экономики. Участники рынка очень многого ждали от выступления Председателя ФРС Джерома Пауэлла. Они надеялись, что Пауэлл в очередной раз скажет, что зальет экономику деньгами и все проблемы будут успешно решены. Да, Пауэлл конечно это сказал, но с оговоркой, что проблемы будут решены не сразу и выход из кризиса в любом случае будет длительным и чрезвычайно болезненным. И инвесторов это вдруг ужасно огорчило. Такое впечатление, что они об этом раньше даже не догадывались!

Как бы то ни было, но если открытие торгов и начало речи Пауэлла прошло на позитиве и индексы даже в какой-то момент пытались немного отрасти, то потом ситуация резко изменилась и начались массированные продажи. К счастью, в полноценную панику это не переросло, но в любом случае обороты на торгах значительно выросли — по акциям, входящим в индекс широкого рынка S&P500 — более чем на 20%, а по акциям из индекса Dow Jones (DJIA-30) так почти на 30% по сравнению с предыдущим торговым днем.

При этом распродажа коснулась фактически всех секторов и всех акций за редким-редким исключением. Большие всех от медведей досталось акциям нефтяников из энергетического сектора, где только среднее снижение составило почти 4%. А отдельные нефтяные и нефтесервисные компании потеряли вчера и 5, и 7 и даже 10 процентов капитализации. И это несмотря на то, что на рынке нефти царит уже несколько дней достаточно спокойная обстановка.

Слабым утешением по итогам вчерашнего дня может служить разве что тот факт, что акции медицинских и биотехнологических компаний по-прежнему смотрятся лучше рынка. Но и это не спасло их вчера от частичной распродажи, хотя потери здесь были относительно небольшие и среднем составили вчера менее 1%.

И чуть ли не единственным «сектором», где вчера наблюдался реальный спрос был новообразованный на фоне пандемии COVID-19 сектор под условным названием «Хлеба и зрелищ», куда входят акции компаний, предоставляющих услуги населению, продолжающему сидеть в самоизоляции. И Amazon (AMZN, +0,47%), и Netflix (NFLX, +1,47%), и акции компаний, занимающихся электронными играми (ATVI и EA), а также акции компании, осуществляющей внебанковские он-лайн платежи PayPal (PYPL, +1,91%) продолжали пользоваться спросом у инвесторов и в очередной раз доказали, что пока им никакие распродажи не страшны.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 13 мая было заключено 912 тысяч сделок с акциями 1 156 эмитентов на общую сумму 552 млн. долларов США.

Ожидания рынка 14 мая

Вчерашние «страшилки» Пауэлла напугали не только американских, но и всех мировых инвесторов. И азиатские, и европейские рынки сегодня окрашены в ярко красные цвета и менять его хотя бы на бледно-розовый пока не собираются. Особенно велики потери европейских индексов, превышающие 2 процента. Торги фьючерсами на основные американские индексы носят гораздо более позитивный характер. Правда, минус 2 — 3 десятых процента сложно назвать позитивом, но все же это гораздо лучше, чем минус 2 процента в Европе.

Главным событием сегодняшнего дня однозначно можно признать выход очередных данных о первичных обращениях за пособием по безработице. Прогноз здесь по-прежнему ужасающ — аналитики ожидают увидеть цифру, превышающую 2,5 млн. новых безработных. Удивлять это конечно уже никого не должно. Об этом же вчера говорил в своей речи и Председатель ФРС США. И весь вопрос здесь только один — что мы увидим по факту и какова будет реакция инвесторов на этот самый «ФАКТ».

Кроме всего прочего с вчерашнего вечера, благодаря очередным комментариям президента Трампа, вновь поднялась волна негатива относительно дальнейших перспектив развития американо — китайских торговых отношений. Новый наезд Трампа на Китай и его обвинения о сокрытии истинных причин возникновения COVID-19 явно не улучшают обстановку.

И поэтому на этом достаточно негативном фоне можно только удивляться, что мы не видим более существенного падения индексов. Однако, как говорится, еще не вечер…

Единственным светлым пятном сегодня на достаточно темном фоне выступает хорошая отчетность одного из грандов технологического сектора от компании Cisco (CSCO). Хорошие финансовые показатели от Cisco были вполне ожидаемы и сразу после выхода отчетности ее акции выросли почти на 3%. Однозначно могли бы быть и больше, но общий негативный фон будет явно препятствовать их более сильному росту. И все же в любом случае хорошая отчетность от Cisco придаст инвесторам некоторую уверенность, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

И все же прогнозировать исход сегодняшних торгов пока чрезвычайно трудно. Рынок с равно великой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз. И вся разница, пожалуй, лишь в силе этих движений. Слишком уж сильного роста ожидать точно не приходится, а вот падение в случае появления еще каких-либо негативных новостей вполне может ускориться.