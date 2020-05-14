Во вторник, 12 мая, MSCI объявил о полугодовой майской ребалансировке, результаты которой вступят в силу 29 мая. По ее итогам было произведено порядка 90 исключений из индексов развивающихся стран, в основном это Китай, ЮАР, Южная Корея и Индонезия, из странового индекса которой было исключено более шести компаний. Из MSCI Russia выбыла лишь одна компания, Транснефть — по очевидным причинам, из-за падения капитализации с поправкой на долю в свободном обращении – показатель опустился ниже установленного порогового уровня на 24%.

В связи с исключением Транснефти отток активных средств из индекса составил порядка $40 млн исходя из веса компании в индексе в 0,5% и среднедневного оборота в размере $8,5 млн. Пассивный отток в объеме $24 млн ожидается, когда изменения вступят в силу.

Исключениями дело не ограничилось — порядка 70 компаний были включены в индексы, в основном из стран Юго-Восточной Азии, в частности Китая, Индии и Таиланда.

В числе потенциальных кандидатов на включение в MSCI Russia large cap, которые не вошли в индекс в мае, но могут сделать это в ноябре: Ростелеком, Тинькофф и Русал. Тинькофф попал автоматически в MSCI Russia small cap.

Из трех компаний для включения в MSCI Russia large cap пока больше шансов у Русала и Ростелекома. Яндекс по умолчанию будет включен в ноябре с весом не менее 6%.

После того как результаты майской ребалансировке вступят в силу, суммарный нетто-приток пассивных средств в MSCI Russia может составить $25 млн, активных в любое время — $50 млн, итого — $75-80 млн.