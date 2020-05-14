Массовое исключение компаний из индексов MSCI по всему миру
Во вторник, 12 мая, MSCI объявил о полугодовой майской ребалансировке, результаты которой вступят в силу 29 мая. По ее итогам было произведено порядка 90 исключений из индексов развивающихся стран, в основном это Китай, ЮАР, Южная Корея и Индонезия, из странового индекса которой было исключено более шести компаний. Из MSCI Russia выбыла лишь одна компания, Транснефть — по очевидным причинам, из-за падения капитализации с поправкой на долю в свободном обращении – показатель опустился ниже установленного порогового уровня на 24%.
В связи с исключением Транснефти отток активных средств из индекса составил порядка $40 млн исходя из веса компании в индексе в 0,5% и среднедневного оборота в размере $8,5 млн. Пассивный отток в объеме $24 млн ожидается, когда изменения вступят в силу.
Исключениями дело не ограничилось — порядка 70 компаний были включены в индексы, в основном из стран Юго-Восточной Азии, в частности Китая, Индии и Таиланда.
В числе потенциальных кандидатов на включение в MSCI Russia large cap, которые не вошли в индекс в мае, но могут сделать это в ноябре: Ростелеком, Тинькофф и Русал. Тинькофф попал автоматически в MSCI Russia small cap.
Из трех компаний для включения в MSCI Russia large cap пока больше шансов у Русала и Ростелекома. Яндекс по умолчанию будет включен в ноябре с весом не менее 6%.
После того как результаты майской ребалансировке вступят в силу, суммарный нетто-приток пассивных средств в MSCI Russia может составить $25 млн, активных в любое время — $50 млн, итого — $75-80 млн.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200514/831445058.html