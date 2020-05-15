По итогам торгов американские биржевые площадки закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,15%, закрывшись на отметке 2852,5 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,62%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,91%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 0,63%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,54%.

В лидерах роста были бумаги банковского и энергетического сектора. Акции JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo прибавили в весе свыше 4%. Отмечу, что оба сектора являются аутсайдерами рынка, и их стремительный рост на данном этапе выглядит как некое снятие перепроданности.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 7,91% и закрылись на отметке $31,51. Поводом для оптимизма стал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, согласно которому падение мирового спроса на нефть было снижено до 8,6 миллиона баррелей в сутки против прежнего прогноза в 9,3 миллиона. В свою очередь, рост цен на нефть был поддержан новостями от саудовской Saudi Aramco, которая в июне сократит поставки нефти в Азию, а также почти наполовину снизит поставки нефти в США и Европу в рамках сделки ОПЕК+. Цена фьючерса Brent 7 торговых сессий торгуется в диапазоне $29—32, и игрокам остается только ждать выхода из затянувшегося боковика.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,56%, закрывшись на отметке 2590,31 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2560 и 2518 пунктов, сопротивления — 2620—2650 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 110000 и 107000 пунктов, сопротивления — 110000 и 107600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,48, прибавив 0,62% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,60, сопротивления — 74 и 74,60.