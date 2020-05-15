В фокусе - отчетность "Роснефти" и Московской биржи
Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи снизился ниже 2600. Лидерами роста стали бумаги Сургутнефтегаза (+7,78%). Лидерами снижения на фоне закрытия реестра на дивиденд стали бумаги Мосбиржи (-8,5%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00-74,00, ослаблению препятствовал отскок котировок нефти выше $30 за баррель.
Роснефть (-0,24%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Консенсус прогноз предполагает, что выручка составила 1,75 трлн руб., EBITDA 300 млрд руб. Роснефть снизит объем капзатрат с 950 до 750 млрд руб. Это связано со снижением цены и объемов добычи углеводородов и положительно отразится на свободном денежном потоке. Мы полагаем, что Роснефть не будет сокращать долю выплат прибыли (50%) акционерам. Цель на горизонте 12 мес.: 435 руб. (пересматривается).
Мосбиржа (-8,5%) отчитается за 1 квартал по МСФО. Мы ожидаем, что комиссионные доходы могли увеличиться на 40%, до 9,1 млрд руб. вследствие роста объемов торгов. Число клиентов превысило 4,5 млн человек, кризис стал мощным драйвером роста торговых оборотов и клиентской базы. Сохраняем рекомендацию «держать», цель – 158 руб.
Ожидаем отскок в пределах 1%. На локальном рынке в центре внимания отчетность Роснефти и Мосбиржи. Техническая картина на американском рынке складывается в пользу роста. Ориентиры: диапазон 73,50-74,50 в паре USD/RUB, 2550-2650 по индексу Мосбиржи.
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