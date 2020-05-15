В четверг изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Акции Московской биржи (MOEX) подешевели на 8.5% из-за «отсечки» по дивидендам. Магнит (MGNT) потерял 3.4%, Норникель (GMKN) – 3.2%, Сбербанк (SBER) – 1.9%. Тем временем обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подорожали на 7.8%, Лукойла (LKOH) – на 1.1%, Татнефти (TATN) – на 0.9%. Интерес к нефтегазовому сектору мог быть вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) об улучшении перспектив рынка энергоносителей на фоне некоторого восстановления спроса и ограничений поставок. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила о сокращении поставок нефти потребителям в Азии начиная с июня в рамках сделки ОПЕК+.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧМК (CHMK) подорожали на 3.8%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 2.6%, корпорации Квадра (TGKD) – на 2.4%, Ростелекома (RTKM) – на 2.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% — 1.6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в среднем в небольшом плюсе.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи отметки 1100 пунктов по индексу РТС. В то время как оценки в отношении перспектив нефтяного рынка постепенно улучшаются, влияние пандемии COVID-19 на глобальную экономику остается фактором неопределенности – новые случаи заболевания в Китае и Корее, а также всплеск смертности в штате Техас, две недели назад приступившем к ослаблению социальных ограничений, напомнили инвесторам о долгосрочном характере угрозы. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше отметки 73.5 по паре доллар-рубль.