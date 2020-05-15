Российский рынок акций вчера вновь снизился, потеряв почти 0,6% по Индексу Мосбиржи. Просадка в течение дня была намного большей, но рублевый индикатор рынка акций под вечер вверх вытащила нефтянка, отреагировавшая ростом на удорожание нефти.

Опять непонятно, на чем выстрелил «Сургутнефтегаз», «обычка» которого выросла на 7,8%. Подобных задергов за последние полтора года мы увидели немало, но практически все они не имели объяснений.

На 8,5% обвалились акции самой Мосбиржи, 6,2% в это снижение дал дивидендный гэп. Мы по-прежнему считаем акции Мосбиржи одними из самых привлекательных для среднесрочных покупок и рекомендуем подбирать их на просадках.

После нашего закрытия сильно, в районе процента, выросла фондовая Америка. Фьючерсы на американские индексы с утра также торгуются в символическом плюсе. Таким образом, откроемся мы сегодня вверх с гэпом не менее 0,5%. На позитивном внешнем фоне рынок получит еще и поддержку от закрытия шортов.

Что касается конкретных эмитентов, то пока сложно отдать кому-либо предпочтение. Вполне возможно, отскок пройдет по широкому спектру бумаг.

Нефть в последние дни не поддавалась на общее ухудшение настроений, а вчера ее поддержали прогнозы Международного энергетического агентства о повышении спроса на нефть. В результате, сегодня с утра «черное золото» торгуется чуть ниже отметки 32 доллара за баррель.

Никаких иллюзий относительно дальнейшего роста нефти мы не строим. Принципиально ничего не изменилось: профицит предложения на мировом рынке хоть постепенно и сокращается, но все еще присутствует. Накопленные в апреле огромные запасы еще даже не начали расходоваться. Так что любые негативные новости вновь уведут котировки под отметку 30 долларов за баррель.

На позитивном внешнем фоне рубль может попробовать укрепиться. Но не сильно. Внизу у пары доллар-рубль очень сильная поддержка в районе 72,7, поводов для пробития которой нет абсолютно никаких. Поэтому при приближении пары к отметке 73 шорты лучше прикрывать и выбирать момент для покупки доллара против рубля.