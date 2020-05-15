Сегодня перед открытием торгов для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам в российской валюте станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 31,5 доллара за баррель. При этом разнонаправленное движение валют развивающихся стран не дает дополнительных ориентиров для динамики рубля. В сложившихся обстоятельствах в начале дня ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 73 – 73,5 рубля.

В первой половине дня, в случае улучшения ситуации в валютах EM и перехода их к укреплению, доллар может отступить к нижней границе этого диапазона, которая выступает ближайшей поддержкой. Однако ближе к вечеру настроения на рынках могут ухудшиться на фоне публикации данных по розничным продажам в США, что вызовет волну продаж в рубле. В этом случае американская валюта к концу дня отыграет потери и попытается сделать шаг к 74 рублям. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 73 – 75 рублей, а выход из этой консолидации может дать направление дальнейшему среднесрочному движению американской валюты.

Напомним, что днем ранее рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,6%, закончив день чуть ниже 73,5 рубля, евро потерял 0,7%, отступив в район 79,4 рубля.