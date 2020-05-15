По итогам торгов 14 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,56%, до 2590,31 п., а индекс РТС на 0,67%, до 1102,98 п.

Внешний фон продолжает влиять на российские индексы. Глава ФРС предупреждает о длительном периоде восстановления американской экономики. ВОЗ предупреждает, что COVID-19 может остаться с человечеством навсегда. Более того, преждевременное ослабление карантинных мер способно вызвать вторую волну распространения, которая вновь заставит власти различных стран принять жёсткие карантинные меры. В любом случае, перспектива долгого и очень постепенного возвращения мировой экономики к нормальному функционированию становится всё более вероятной. Естественно, что такой сценарий может привести к пересмотру ожиданий по прибыли российских компаний, так как спрос на основные товары отечественного экспорта будет оставаться слабым. От более сильного реагирования на негатив рынок спасает нефть. Саудовская Аравия и ряд других стран объявили о дополнительном сокращении поставок, чтобы сбалансировать ситуацию с запасами. К вечеру четверга котировки Brent поднялись до $31 за баррель. Меж тем, в лидерах дня оказались бумаги «Сургутнефтегаз» (+7,78%), но без каких-либо значимых новостей. Впрочем, ожидается, что в I квартале прибыль компании увеличится за счёт слабого рубля. Далее среди лидеров были привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,34%), «Ростелеком» (+2,25%), ОГК-2 (+2,08%), «Башнефть» (+1,14%) и ЛУКОЙЛ (+1,06%). Источники Reuters утверждают, что поставки «Газпрома» (-0,16%) в дальнее зарубежье упали на 19% в I полугодии. Бумаги «Московской Биржи» провалились на 8,5% после дивидендной отсечки. Среди аутсайдеров дня также были САФМАР (-4,49%), «Магнит» (-3,39%), «Русгидро» (-3,3,23%), ГМК «Норникель» (-3,17%) и «Детский Мир» (-2,56%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 75,036 млрд рублей.

Международные резервы ЦБ РФ снизились до $562,4 млрд по сравнению с $567,3 млрд неделей ранее. Однако эти резервы покрывают 125% внешней задолженности страны. К вечеру рубль смог отыграть дневные потери, воспользовавшись ростом котировок Brent. Впрочем, в течение дня он слабел вместе с другими валютами развивающихся стран на фоне роста опасений длительного восстановления экономики США после COVID-19. Факторами поддержки рубля остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила, во второй половине месяца начнёт ощущаться влияние налогового периода. Кроме того, на рынке сохраняются ожидания, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку. Накануне эти ожидания были подкреплены весьма высоким спросом на ОФЗ. Соответственно, эти ожидания сохранят интерес к рублю, как минимум, до следующего заседания ЦБ РФ.

Американский рынок показал весьма высокую волатильность. В начале дня торги проходили под влиянием статистики по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 2,98 млн на прошлой неделе при прогнозе 2,5 млн. Индекс DJIA падал почти на 460 пунктов, но к закрытию вырос почти на 380 пунктов. Основной прирост обеспечил финансовый сектор. В частности, акции, American Express подорожала на 7,4%, Bank of America на 4,02%, а 4,1%. Некоторое облегчение для инвесторов предоставил председатель ФРС Дж. Пауэлл, который ещё накануне говорил об отсутствии планов и необходимости отрицательных ставок. Впрочем, он также настаивал на том, что восстановление будет долгим. Данную позицию подтвердил президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари, который в рамках виртуальной дискуссии настаивал на малой вероятности V-образного восстановления экономики. На корпоративном плане далеко не всё так мрачно, хотя будущее остаётся неопределённым. Cisco Systems (+4,52%) отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал, но менеджмент отмечает более суровые условия на рынке, чем во время “.com” кризиса. Промышленный конгломерат 3M Co. (-0,09%) сообщил о падении продаж в апреле на 11% по сравнению с апрелем прошлого года. Zoom Video Communications (+0,46%) заявила о расширении своих трудовых ресурсов на фоне роста популярности сервиса удалённых телеконференций. Дополнительным стимулом к росту рынка стал разворот в ценах на нефть. Американская WTI показала рост около 9%. Рынок пока решил забыть заявления Д. Трампа о недовольстве Китаем, отнеся их к обычной предвыборной риторике. По итогам дня DJIA вырос на 1,62% до 23625,34 п., а S&P 500 поднялся на 1,15% до 2852,50 п.

Динамика азиатских рынков была уже не столь драматичной. Китай продолжает удивлять и радовать своим восстановлением после COVID-19 шока. Рост промышленности в апреле составил 3,9% после снижения на 1,1% в марте. Впрочем, падение розничных продаж всё же составило 7,5% при прогнозе снижения на 7,0%, но в марте этот показатель упал на 15,8%. Инвестиции в основной капитал снизились на 10,3%, но в марте падение составляло 16,1%. Росту японского рынка помогала иена, которая накануне ослабла до 107,2 за доллар. Впрочем, говорить об оптимизме также было бы лишним. На рынках явно ощущается тревожность по поводу заявлений президента США Д. Трампа о возможности разрыва отношений с Китаем. Д. Трамп продолжает настаивать на виновности Китая в распространении COVID-19. С другой стороны, разрыв отношений это чрезвычайный шаг и слова Д. Трампа могут относиться лишь к личным контактам с главой КНР Си Цзиньпинем. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20077,48 п. (+0,82%), Hang Seng — 23872,40 п. (+0,18%), Shanghai Composite — 2874,20 п. (+0,13%).

Китай также сообщает о росте нефтепереработки в апреле до 13,1 млн бар. в сутки, что на 11% больше, чем в марте, а также на 0,8% больше, чем в апреле прошлого года. С начала года объём переработки упал всего на 3,4%. Также стоит обратить внимание на информацию Reuters. Агентство сообщает, что в OPEC обсуждают возможность продления ограничений на добычу в объёмах мая-июня на более длительный срок. Впрочем, всё будет определяться скоростью восстановления спроса. В Китае отмечается более высокая загрузка дорог, чем до пандемии, что связывают с желанием потребителей избегать общественный транспорт. И немного слов о золоте. Резервы SPDR Gold Trust продолжают активно расти. Накануне они выросли до 1104,72 тонны. Рост цены металла за месяц не превышает 1%, но вот за последние 12 месяцев золото подорожало на 33,6%. Глава ФРС Дж. Пауэлл призвал к дополнительным государственным расходам, что также означает дополнительные объёмы покупки казначейских обязательств Федеральной Резервной Системой. Мы неоднократно говорили о том, что рост цены золота коррелирует с ростом бюджетного дефицита США. К 9:00 мск Brent — $31,92 (+2,54%), WTI — $28,29 (+1,47%), Золото — $1743,8 (+0,17%), Медь — $5217,26 (+0,87%), Никель — $12030 (-0,35%).

Индекс доллара снижался на 0,18% до 100,29 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,62%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,08 (-0,03%), GBP-USD — $1,221 (-0,18%), USD-JPY – 107,24 (+0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть пытается продолжить рост на восстановлении спроса в Китае. Китайская статистика также говорит о возможности относительно быстрого выхода из экономического спада на фоне коронавирусного шока. Беспокоят заявления главы США о возможных осложнениях в отношениях с Китаем, но эти заявления могут быть частью предвыборной риторики, а не программой к действию. На старте дня индекс МосБиржи попытается вернуться выше отметки 2600 пунктов, а рубль может продолжить движение в сторону 73,0 за доллар.



