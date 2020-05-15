Рынок акций РФ в пятницу откроется в плюсе на фоне позитивной динамики мировых фондовых бирж и роста цен на нефть. Рубль мало изменится в начале торговой сессии после роста в четверг.

ПРОГНОЗЫ

Перед открытием торгов сложился умеренно позитивный внешний фон, основным поводом к покупкам российских активов станет ситуация на рынке энергоносителей, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает повышения индекса Мосбиржи на 0,4-1,5% в диапазоне 2600-2630 пунктов. По его оценке, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590 и 2580 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2640 и 2650 пунктов.

Впрочем, в то время как оценки перспектив нефтяного рынка постепенно улучшаются, влияние пандемии COVID-19 на глобальную экономику остается фактором неопределенности, отмечает Антон Старцев из компании "Олма". Новые вспышки заболевания в Китае и Корее, а также всплеск смертности в штате Техас, который две недели назад начал ослаблять ограничения, напомнили инвесторам о долгосрочном характере угрозы.

На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса немногим выше отметки 73,5 рубля за доллар после предыдущего роста, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,9-1,6%. Инвесторы анализировали недельную статистику по заявкам на пособие по безработице и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют в пределах 0,25%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в диапазоне 0,1-1,2%: японский Nikkei 225 — на 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,1%.

Стоимость нефти растет на 3,7% — до 32,28 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается на символические 0,03% — до 1,0807 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Вместе с тем уверенный рост нефтяных котировок оказал поддержку акциям нефтегазового сектора. Акции "Сургутнефтегаза" подскочили почти на 8%.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов снизился на 0,56% — до 2590,31 пункта, индекс РТС — на 0,67%, до 1102,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 46 копеек — до 73,48 рубля, евро — на 55 копеек, до 79,36 рубля, следует из данных Московской биржи.