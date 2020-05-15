Суммарная дивидендная доходность "Норникеля за прошлый год – около 10%
Совет директоров Норильского никеля рекомендовал окончательные дивиденды за 2019 г. в размере 557,2 руб./акция, что означает текущую доходность около 2,8%. В прошлом году компания дважды объявляла промежуточные дивиденды: за шесть и девять месяцев в размере 883,93 и 604,09 руб./акция соответственно. Таким образом, суммарные дивиденды за 2019 г. составят 2 045,2 руб./акция, что предполагает итоговую дивидендную доходность около 10%. Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за год, достигнет 4,8 млрд долл., что полностью соответствует дивидендной политике компании.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован 25 мая 2020 г.
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