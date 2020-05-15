Несмотря на существенное снижение продаж валюты ЦБ, курс рубля остается очень стабильным
Продажи валюты ЦБ снизились до $155 млн 13 мая, опустившись до самого низкого уровня с 19 марта и в сравнении со среднесуточными продажами на уровне $216 млн в апреле. Эта цифра отражает снижение продажи валюты ЦБ от имени Минфина на фоне восстановления цен на нефть. Хотя за апрель ЦБ продал на рынок примерно $4,8 млрд, сейчас складывается впечатление, что в мае регулятор может ограничиться продажей $3,0 млрд.
Несмотря на существенное снижение продаж, курс рубля остается очень стабильным; рубль торгуется на уровне 73 —75 руб./$, что соответствует уровню цены на нефть примерно $40/барр., тогда как при цене на нефть $30/барр. рубль должен торговаться на уровне 76-77 руб./$. Мы считаем, что это расхождение вызвано сильным снижением импорта; статистика по торговому балансу за апрель должна быть опубликована завтра, и мы ожидаем, что она покажет снижение импорта примерно на 50% г/г.
Слабый импорт станет хорошей новостью для курса рубля, однако обратной стороной такого снижения является
сильное ослабление потребления.
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