Динамика роста цен в этом году будет очень волатильной
Как сообщил Росстат, потребительские цены не изменились за период с 7 по 12 мая после их роста на 0,1% в предыдущую неделю; в итоге инфляция с начала месяца составила 0,1%. Подобная динамика инфляции отражает слабость потребительского спроса в майские праздники и соответствует нашим опасениям по поводу того, что если карантинные меры продлятся достаточно долго, быстрая инфляция марта-апреля обернется дефляционным давлением.
Так как карантинные меры продлятся в Москве до конца мая, мы ожидаем, что благодаря этому фактору рост цен в этом месяце сохранится на уровне 0,2-0,4% м/м. Тем не менее, как только карантинные меры начнут заметно смягчаться и вновь откроются непродовольственные магазины, спрос может восстановиться, и его инфляционный эффект может материализоваться снова. Таким образом, складывается впечатление, что в этом году мы должны быть готовы к тому, что динамика роста цен будет очень волатильной; с другой стороны, нас пока устраивает прогноз по инфляции на уровне 4,0% на конец этого года при сценарии, что ЦБ понизит ставку на 50 п. п. на заседании 19 июня и, скорее всего, сохранит мягкую риторику на оставшуюся часть года.
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