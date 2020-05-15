Фондовые рынки по всему миру активно растут на фоне данных о восстановлении производства в Китае. Российские площадки не стали исключением. РТС прибавляет более 2%. Индекс преимущественно держится между отметками 1120-1130 пунктов, вернувшись к средним уровням мая. Потенциал роста пока ограничен. Сегодня ожидаются данные о падении продаж в США. Если они окажутся сильно хуже ожиданий, настроения игроков легко развернутся в обратную сторону. Пока мы видим возможный верхний предел на 1140 пунктах.

Схожая ситуация в индексе Мосбиржи. На фоне стабильного рубля и растущей нефти индикатор прибавляет порядка 1,5%. Сейчас рынок ровно посередине между минимумом и максимумом мая, торгуясь около отметки 2630. Равновесие вряд ли сохранился на целый день. Более вероятно, что сессия закроется на 20-30 пунктов ниже. Но перед этим мы можем увидеть рост вплоть до 2640-2650.

Нефть вышла на максимумы этого месяца. Баррель марки Brent, чувствуя растущий спрос со стороны Китая, сегодня достиг отметки $32,5, но затем отступил чуть ниже. Причин для прорыва выше данного уровня пока нет. Более вероятен откат в зону $29,5-$31,5. Если статистики из США все же окажется сильно ожиданий, то не исключено, что к закрытию сессии нефть будет стоить более $32.

Наиболее ликвидные российские акции сегодня днем показывают равномерный рост. Лидируют: префы Татнефти (+2,7%), ЛСР (+2,4%), ИнтерРао (+2,2%), МТС (+2,2%). Норникель (+2,2%), НЛМК (+2%), Северсталь (+2%). Интерес инвесторов к бумагам металлургов может объясняться ожиданиями роста экспорта в Китай. Кроме того, в большинстве из них назрела положительная коррекция. Так, акции Северстали дешевели восемь последних торговых дней. Восстановление может продлиться не одну сессию и составить до 870 рублей за бумагу, что дает около 3,5% потенциального прироста.

Рубль довольно осторожно растет против доллара и евро. В течение последних двух сессий в паре с долларом он доходил до 74,5 единиц, но сегодня снова вернулся к максимумам последних недель. Доллар сегодня 1 копейку не дотянул до отметки 73. В ходе торгов мы можем вновь увидеть падение ниже данной планки, но общий боковой тренд это пока не изменит. Пара будет стремиться сохранять движение в коридоре 73,3-73,7.

Евро на фоне слабости к доллару сегодня упал в паре с рублем ниже 79 – впервые за все время. Европейская валюта до 6 марта торговалась не выше 77,8 рубля за единицу, а после первых выходных подскочила сразу выше 80 и с тем пор далеко вниз не уходила. Этот гэп еще не разу не был пройден в спокойном режиме, поэтому строгих ориентиров для рынка нет. Но мы полагаем, что до конца месяца евро вполне может дотянуться до 78 рублей.



