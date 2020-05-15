В мае рынку нефти предстоят новые спады
Нефть дорожает на фоне оптимистичного отчета МЭА и увеличения нефтепереработки в Китае. Сегодня инвесторы будут анализировать данные по ВВП еврозоны за 1К20. Кроме того, в США будут обнародованы отчет ФРС о финансовой стабильности за 2020 год, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing), статистика по розничным продажам, промышленному производству, индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета и данные Baker Hughes по действующим буровым установкам.
Ухудшение отношений между США и Китаем, вероятно, снова будет в центре внимания СМИ. Дальнейшее повышение цен на нефть, вероятно, позволит котировкам Брент проверить на прочность технический уровень сопротивления $33,2/барр., но, на наш взгляд, сегодня он вряд ли будет пробит. Мы считаем текущий восходящий тренд неустойчивым, и полагаем, что в мае рынку нефти еще предстоят новые спады. Мы не ждем устойчивого восстановления цен на нефть до июня.
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