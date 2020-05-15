Вчера в первой половине дня на рынке золота по-прежнему преобладал боковой тренд, однако после публикации статистики по американскому рынку труда цены резко пошли вверх. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 мая, снизилось до 2,98 млн (по итогам предыдущей недели оно составило 3,18 млн), однако этот показатель значительно превысил консенсус-прогноз (2,5 млн). При этом число вторичных заявок выросло с 22,4 млн до 22,8 млн. До публикации этих данных цены на золото держались вблизи отметки $1 710 за унцию, однако несколько часов спустя они выросли почти на 1,5%.

Вполне возможно, что на настроения инвесторов повлияли и комментарии Дональда Трампа, который заявил о важности сильного доллара США и необходимости поддерживать отрицательные процентные ставки. Он также подтвердил готовность к разработке нового законопроекта по увеличению фискальных стимулов по борьбе с последствиями коронавируса.

Сегодня ожидается достаточно много значимых публикаций: во многих странах еврозоны будут обнародованы оценки ВВП, в США выйдут отчет ФРС по финансовой стабильности за 2020 год и индекс деловой активности в обрабатывающем секторе штата Нью-Йорк (Empire State Manufacturing), а также статистика по промышленному производству и розничным продажам. Мы ожидаем, что после начала торгов в США может возобновиться рост цен на золото, которые, вероятно, протестируют технический уровень $1 747 за унцию.



