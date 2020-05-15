Несмотря на невиданные в истории меры поддержки экономики со стороны ФРС США и федерального правительства американский доллар выглядит очень устойчивым, индекс доллара держится выше 100 пунктов. Казалось бы, нулевые ставки, различные программы QE, прямая раздача денег населению и т.д. должны привести к резкому ослаблению американской валюты, но этого не происходит. Думаю, что в пользу доллара работает вся мировая финансовая система, в основе которой рынок облигаций и акций США, резервирование в долларах во многих странах, доллар, как базовая валюта, для многих финансовых и товарных контрактов.

Как показала экономическая практика последних десяти лет, программы QE и низкие ставки не вызвали роста инфляции, наоборот – потребительская инфляция везде была низкой или снижалась. Денежная эмиссия растворялась на балансах банков и уходила в ликвидные активы: облигации и акции. Возникла не потребительская инфляция, а инфляция активов.

Скорее всего, в этой парадигме финансовый мир будет двигаться и сейчас: будут расти цены на облигации, акции. Возможен рост цен и на сырьевом рынке, прежде всего в сегментах с высокой ликвидностью и наличием широкого круга производных финансовых инструментов. Понятно, что большинство таких активов находится и торгуется в США, поэтому спрос на доллар сохранится, его пока рано списывать со счетов.



