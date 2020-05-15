Вышло постановление правительства о распределении чрезвычайных субсидий, предназначенных для компенсации потерь авиакомпаний в связи с резким падением пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса. Совокупный объем субсидий составляет 24,3 млрд руб. Для Аэрофлота большое значение имеет то, что постановлением предусмотрено ограничение на выплату субсидий "группе российских авиакомпаний", которая в 2019 году обслужила пассажиропоток объемом более 20 млн человек и включает по меньшей мере одного авиаперевозчика, подконтрольного государству (через пакет 50% плюс одна акция). Соответствующая этим параметрам группа не может претендовать на получение более 33,7% общей суммы субсидий, выделенных авиационной отрасли. Это означает, что объем субсидий, на который может рассчитывать Группа "Аэрофлот", ограничивается суммой 7,9 млрд руб.

Мы по-прежнему ожидаем от государства дополнительных механизмов по поддержке авиаотрасли. По нашим оценкам, если весь самолетный парк Группы "Аэрофлот" останется незадействованным, ее совокупные убытки могут достичь 20 млрд руб. ежемесячно (приблизительно половина этой суммы приходится на операционные расходы, а вторая половина — на лизинговые платежи). Работа с неполной загрузкой предполагает еще более значительные убытки (по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, лишь 3% авиаперевозчиков могут безубыточно функционировать при коэффициенте загрузки пассажирских кресел менее 62%). В России все еще осуществляются авиаперевозки на некоторых внутренних направлениях и уже есть надежды на возобновление полетов на некоторых других маршрутах (в частности, Победа уже продает билеты на рейсы на 1 июня и последующие даты), однако денежные потоки авиакомпаний все еще сильно ограничены, и мы едва ли можем рассчитывать на восстановление спроса по V-образной траектории.



