Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся в мае до —48,5 п. после исторического провала до —78,3 п. в апреле. Однако обнадёживающая динамика была перекрыта статистикой розничных продаж. За апрель они упали на 16,4%, а без учёта топлива и автомобилей на 16,2%. Кроме того, негативный настрой предстоящим торгам создаёт информация о подготовке очередного запрета на поставки американской полупроводниковой продукции для китайской Huawei.

В ответ на это Китай может включить такие компании, как Apple, Cisco Systems и др. в список неблагонадёжных. Соответственно, в условиях COVID-19 шока может появиться ещё одна старая проблема торговой войны. Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 1,1% в Dow Jones до 1,6% в NASDAQ. Если первая новость о провале розничных продаж в США отчасти негативная для российского рынка, то риски торговой войны США и КНР могут принести новые возможности для отечественного экспорта, как это было в 2018-2019 годах. Впрочем, на текущий момент более важным является то, что нефть торгуется в районе $32 за баррель Brent, реагируя на улучшение статистики по спросу в КНР.