Цены золота в последние полгода были очень динамичными. За три зимних месяца рост составил около 17%. Очень сильно был разогрет интерес к покупкам физического золота и к марту СМИ активно обсуждали тему дефицита физического золота для инвестиционных целей. А в марте на фоне быстрого распространения эпидемии был зафиксирован сильный провал цен. В значительной мере он был связан с кризисом ликвидности, который затронул большинство рынков. Однако далее следовали масштабные монетарные стимулы со стороны регуляторов, а в особенности со стороны ФРС, что обеспечило ликвидностью финансовую систему и привело к развороту рынков. Последовавший рост цены золота полностью отыграл снижение и уже почти месяц они консолидируются чуть выше максимальных отметок начала марта. И вот теперь цены золота вновь проявляют желание к возобновлению роста. Тем самым вырастают шансы, что они в ближайшее время могут отправиться за проверкой на прочность уровней абсолютных максимумов начала осени 2011 года, когда за унцию благородного металла давали около 1900 долларов.

Основные источники ликвидности на рынках к средине мая немного ослабили свою прыть. Так, ФРС в мае продолжает сокращать размер покупок ГКО США в рамках программы QE и к средине месяца размер покупок ГКО США ФРС составляет $7 млрд./день против $75 млрд./день в марте. Проводимое сокращение покупок заставляет фондовый рынок (да и рынок нефти тоже) думать о возможном возобновлении продаж. А вместе с планами Минфина США по заимствованиям гигантских 3 трлн. долларов во 2 квартале (в результате чего покупки ФРС ГКО США станут меньше размещений ГКО Минфином) вновь могут привести к эффекту «осушения» ликвидности на всех рынках. В результате на фондовом рынке США уже обнаруживается желание к корректирующему снижению. Кроме того игроков фондового рынка заставляет быть осторожнее известное целеуказание: «май-продай».

Такие беспокойства и ожидания коррекции на фондовом рынке (но без жесткой нехватки ликвидности) могут как раз оказаться благоприятными для цен золота. Напомним, что рост цен с декабря по начало марта был в какой-то мере подобным периодом. Тогда вклад в рост цены золота также внесло существенное изменение отношения инвесторов. В момент наибольшей нестабильности очень существенно вырос как раз инвестиционный спрос на металл.

Как сообщает Всемирный совет по золоту, инвестиционные ETFs на золото в первом квартале показали наибольшие за четыре года квартальные притоки средств (+298 т). В результате чего их запасы золота достигли рекордного уровня 3185т. золота к концу первого квартала. Приток средств в ETFs и сопряженная с этим покупка ими золота стали основным фактором роста цены в первом квартале. Рост этого притока с запасом компенсировал не столь выразительное снижение спроса по остальным позициям.

На фоне повышенной волатильности и неопределенности мировые запасы золота Центральных банков в первом квартале выросли на 145т (что лишь немного ниже, чем год назад). Но ожидается, что чистые покупки Центральных банков в ближайшее время могут замедлиться. Достаточно вспомнить, что Россия с апреля объявила о приостановке своей долгосрочной программы покупок золота в свои ЗВР.

В первом квартале пандемия COVID-19 с ее мерами блокировки привели к сокращению спроса на украшения. Спрос на ювелирные изделия упал на 39% год к году до рекордно низкого уровня 325,8 тонн. Снижение спроса на ювелирку в Китае (а это крупнейший рынок ювелирных изделий в мире) в первом квартале составило 65%. Спрос на золото в технологических производствах в первом квартале упал до нового минимума 73,4 т (-8% г/г).

Общий объем инвестиций в слитки и монеты снизился до 241,6 т (-6% г/г). При этом спрос на инвестиционные монеты вырос на 36% до 76,9 т из-за поиска розничными инвесторами простого и безопасного убежища. Однако снижение спроса на слитки на 19% (до 150,4 т) превысило резкий скачок спроса на золотые монеты.

За рост цен золота в первом квартале голосовало и предложение небольшим снижением поставок благородного металла. Общий объем поставок в первом квартале снизился 4%, так как карантинные мероприятия негативно сказались на добыче и переработке золота. В попытке остановить распространение вируса были приостановлены работы во многих проектах. Пандемия вызвала перебои с поставками золота: добыча снизилась до пятилетнего минимума в 795,8 т (-3% к уровню первого квартала 2019 года). Торможение добычи из-за карантинных мероприятий будет чувствоваться и в ближайшей перспективе.

Дальнейшая динамика цен золота в значительной мере будет зависеть не только от дальнейшего изменения баланса спроса и предложения, но также и от стараний регуляторов по насыщению ликвидностью финансовых рынков. И здесь на полугодовом временном горизонте будет много интересных особенностей. В том числе будут попытки немного затормозить вливания денежных средств. Однако сопряженное с этим осушение финансовых рынков может дать хорошее сжатие цен, и тогда регуляторам вновь придется нажимать на монетарный акселератор. В условиях сильной нестабильности на рынках, спрос на золото, как и его цены, обещают в текущем году новые рекорды.