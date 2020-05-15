Глобальные инвесторы потянулись к золоту и серебру на фоне данных по продажам в США. Эффект от мартовских закупок исчерпан, и в апреле в стране зафиксированы рекордные 16,4% падения объема розничных продаж. Консенсус-прогнозы закладывали не более 12%. Плюс к этому добавился рост противоречий между США и Китаем: президент Трамп сделал очередной выпад, закрыв поставки полупроводниковых комплектующих для китайской Huawei в отместку за предполагаемую утечку коронавируса. Каким будет ответ со стороны Пекина, предсказать сложно, но игроки заранее скупают защитные металлы, поскольку доходность долларовых облигаций все ближе к нулю, и по факту бумажные активы перестают выполнять функцию защиты инвестиций от обесценивания.

В итоге сегодня мы видим, что золото вышло на абсолютный максимум этого месяца, преодолев отметку $1750. Всего за минувшую неделю главный драгоценный металл планеты подорожал боле чем на 2%. Еще интереснее выглядит ситуация в серебре, которое сегодня попробовало протестировать психологически значимый уровень $17. С понедельника второй по значимости металл набрал более 7,5%.

Несмотря на то, что золото уже находится на многолетних максимумах, мы видим потенциал его дальнейшего роста до $1850 на горизонте ближайших 2-6 недель. В случае усиления торговых конфликтов, а также политической напряженности на мировой арене, спрос на драгоценные металлы будут расти естественным образом. Потенциал серебра еще выше, что связано с его прикладным значением. Металл по большей части используется как сырье для промышленности, хотя и имеет некоторую ценовую привязку к золоту и платиноидам. Сейчас серебро на пиках с конца марта. Технически нет препятствия для его подъема до $19 за унцию, что на 11% выше ее текущих значений.