В апреле инициатива на фондовом рынке, в мае ситуация нейтральная и индекс МосБиржи не может «перебить» апрельский максимум 2713,5.

Много противоречивой информации выходит по поводу нового коронавируса. Практически одновременно выходят позитивные новости о создании нового набора антител, который выводит вирус из организма больного, и негативные новости. Администрация Лос-Анджелеса сообщила, что рекомендации оставаться дома, скорее всего, будут продлены еще на три месяца, система государственных университетов Калифорнии объявила об отмене очных занятий в осеннем семестре. Отношения США и Китая еще один фактор, который заставляет инвесторов быть осторожными. В пятницу Белый дом подписал указ, запрещающий поставки микросхем компании Huawei Technologies. До этого Дональд Трамп резко высказался в адрес Китая и даже пригрозил разорвать отношения.

Цены на нефть растут, но большинство нефтяных аналитиков в этом году не ждут ценовых рекордов. На момент написания этого комментария цена на нефть марки Brent была на уровне $33,6. При этом по последнему прогнозу Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, в этом году средняя цена на нефть будет на уровне $34 (Brent). EIA прогнозирует существенное снижение спроса на жидкое топливо в США в первой половине 2020 года в результате ограничений на передвижение, связанных с COVID-19, а также вследствие перебоев в работе предприятий и спада экономической активности. По ожиданиям EIA, сильнее всего эти факторы проявят себя во втором квартале 2020 года.

Аналитики банка Barclays в пятницу повысили прогнозы по цене нефти марки Brent на этот год до $37. Они отмечают, что масштабы и скорость обвала спроса и вызванный ими навес запасов, скорее всего, какое-то время еще будут оказывать определенное давление на рынок. В ближайшее время цены, скорее всего, будут оставаться под давлением на фоне высокой неопределенности касательно оживления экономики, сообщает Barclays. «Несмотря на добровольное снижение добычи нефтепроизводителями в ответ на обвал спроса, мы ожидаем сильного дисбаланса на рынке во втором квартале 2020 года, отчасти из-за задержки в реакции добычи на динамику спроса. От темпов оживления спроса будет зависеть восстановление баланса на нефтяном рынке», – отметили аналитики Barclays. Аналитики GoldmanSachs считают, что в ближайшее время сильного роста цен на нефть ожидать не приходится — наблюдается ощутимый избыток предложения нефти и нефтепродуктов. GoldmanSachs оставил без изменения прогноз по цене нефти на лето – $30 за баррель нефти Brent, отметив сохраняющуюся неопределенность касательно темпов восстановления мирового спроса на нефть в качестве причины отказа от повышения прогнозов по цене нефти.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опубликовал оптимистический прогноз восстановления экономики США в конце этого года. «Если предположить, что второй волны коронавируса не будет, я думаю, вы увидите, что экономика будет стабильно восстанавливаться во второй половине этого года», — сказал Пауэлл в воскресенье вечером в своем выступлении. Биржи в Азии настроены позитивно. Три дня подряд мы наблюдали, что закрытие индекса МосБиржи было ниже, чем его открытие. Сегодня есть основания полагать, что на фоне роста нефтяных цен, хватка «медведей» ослабнет, и закрытие индекса будет выше открытия.