Новая торговая неделя на российском рынке акций может начаться с роста. Внешний фон с утра складывается положительным. Опережающую динамику могут показывать акции нефтяных компаний на фоне позитивной динамики фьючерсов Brent.

По индексу МосБиржи общая техническая картина в последние дни не меняется. Рынок по-прежнему находится в рамках широкого бокового коридора и, вероятно, останется в нем в ближайшие сессии. Верхняя граница расположена около 2700–2710 п. Снизу ключевая зона торможения находится на 2470–2500 п.

На американском рынке акций в прошлую пятницу наблюдалась положительная динамика. Сегодня с утра фьючерсы на индекс S&P 500 также растут, реагируя на вчерашние комментарии Джерома Пуэлла. Хотя глава ФРС и обозначил риски сильного снижения ВВП и роста безработицы, он ожидает плавного восстановления экономики США во II полугодии. Текущий кризис существенно отличается от Великой депрессии и будет короче, считает Пауэлл.

Тем не менее, сложившаяся по S&P 500 картина все еще вызывает опасения. В частности, если в ближайшей перспективе будет повторный спуск ниже 2780–2800 п., то сформируется стандартная «двойная вершина», и это станет сильным сигналом к более глубокому откату в сторону 2700 п. и, возможно, к 2650 п. Поэтому предлагаем внимательно следить за этими рубежами, ведь в случае реализации волны распродаж в США российский рынок также может быть под умеренным давлением. Точка отмены негативного сценария по S&P 500 — подъем выше 2950 п.

Важной тенденцией последнего времени стало то, что обострение ситуации из-за негативных последствий распространения пандемии заставляет многие компании временно поменять привычный подход к выплате дивидендов. В конце прошлой недели совет директоров МГТС рекомендовал не распределять прибыль 2019 г. среди акционеров. МГТС — это эмитент, который у многих инвесторов в последние годы как раз ассоциировался исключительно в качестве дивидендной истории с доходностью выше среднерыночной. В пятницу более ликвидные акции компании рухнули сразу на 16,5%. Причем поводов для резкого отскока пока не находится, так как неясны будущие перспективы выплат.

Акционеры Трансконтейнера, несмотря на рекомендации совета директоров, на общем собрании отказались от финальных дивидендов за 2019 г. из-за ситуации с COVID-19 и высокой волатильности рынков. Ранее совет директоров Трансконтейнера рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. из расчета 53,27 рубля на акцию или 25% чистой прибыли по РСБУ.

Башнефть снизила размер выплат со 158,95 руб., направляемых в последние 2 года инвесторам, до 107,81 руб. Именно дивиденды являются ключевым драйвером в инвестиционном кейсе бумаг, так как free-float у акций невысокий. Снижение выплат — негативный фактор для акций Башнефти, так как базовым сценарием большинства инвесторов было сохранение размера дивидендов на прошлогоднем уровне. Новость вышла уже после закрытия основной торговой сессии пятницы, поэтому отыгрывать это событие бумаги будут в понедельник. Неделя начнется со снижения. Тем не менее даже после сокращения размера дивидендов доходность в условиях снижения ставок остается относительно высокой, так что волна падения может быть умеренной.

В ближайшее время мы наверняка еще увидим новости о том, что некоторые компании снизят, перенесут или вовсе временно откажутся от выплаты дивидендов.

Среди отдельных бумаг сегодня в лидерах роста могут быть привилегированные акции Ленэнерго. Согласно сообщению Мосбиржи, с 18 мая будут доступны все коды расчетов по бумагам, то есть торги восстановятся. Акции компании не торговались с 16 марта. С тех пор индекс МосБиржи вырос на 14,5%. А с учетом того, что привилегированные бумаги Ленэнерго являются стабильной дивидендной фишкой (это особенно позитивно на фоне снижения ставок), можно рассчитывать на их соответствующий рост.

Сегодня также ожидается публикация отчета за I квартал 2020 г. по МСФО у Русагро. Также пройдет заседание совета директоров Лукойла, в повестке которого стоит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 2019 г.

Лучше рынка сегодня могут выглядеть акции нефтяных компаний на фоне позитивной динамики Brent. Цены на золото также плавно поднимаются и должны поддержать акции Полюса и Полиметалла. Потенциальная цель по драгметаллу — $1800.

Пять сессий подряд наблюдается полноценное ралли в российских гособлигациях. В пятницу индекс ОФЗ (RGBI) вновь переписал исторические максимумы. Подъем обусловлен замедлением инфляции и ожиданием снижения ключевой ставки Банком России. Мощное падение потребительского спроса не позволит разогнаться инфляции, что развязывает Центробанку руки в вопросе смягчения денежно-кредитной политики.

При этом корпоративные облигации традиционно отстают от ОФЗ. Как правило, из-за более низкой ликвидности и различий в кредитном качестве эмитентов они закладывают в цену фактор снижения ставок чуть дольше. На мой взгляд, пространство для положительной переоценки корпоративных облигаций с высоким рейтингом сохраняется. Если взглянуть на индекс корпоративных бондов, то он, в отличие от ОФЗ, пока еще не переписал установленные до мартовского обвала максимумы.

На валютном рынке ситуация остается относительно стабильной. Курс USD/RUB сейчас находится около 73,5, но сегодня возможно укрепление рубля на фоне роста нефтяных цен. Нижняя граница торгового коридора по доллару сейчас находится около 72,6–73.

Фьючерсы на нефть Brent в конце предыдущей недели вышли наверх из локального бокового коридора. После преодоления отметки $32 последовало ускорение, и сейчас котировки находятся около $33,7. На мой взгляд, текущий импульс может быть кратковременным и уже в ближайшей перспективе волна роста приостановится. По мере приближения к экспирации в конце мая фьючерсы Brent могут быть под некоторым давлением. Но что касается горизонта до конца года, то умеренно положительные ожидания сохраняются.

Во многом рост цен на нефть в последние дни — это просто смена сентимента, учитывая появляющиеся новости о начале восстановления спроса относительно апрельских значений. Плюс на прошлой неделе вышли неплохие данные по запасам нефти и бензина в США. Они снизились, вопреки ожиданиям. Также и добыча в США за неделю рухнула сразу на 300 тыс. б/с. Добавляют оптимизма сообщения о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт приняли решение по дополнительному снижению объемов производства. Кроме того, МЭА повысило прогнозы по спросу во II квартале и в целом по 2020 г.

Пятничная статистика по буровой активности в США от Baker Hughes вновь указала на ее снижение, что намекает на высокую вероятность дальнейшего падения объемов добычи. Число активных буровых установок в стране за неделю снизилось еще на 34 единицы до 258. Годом ранее в этот же период было 802 установки.

Сейчас ситуация на рынке нефти развивается просто в рамках базового сценария. Пройден пик перепроизводства, заработала сделка ОПЕК+, снижается производство в остальных странах, спрос восстанавливается — все это способствует нормализации ситуации и движению нефти к более справедливым фундаментальным значениям. Но о каком-то взрывном росте в ближайшей перспективе речи не идет.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 1,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая прибавляют 3,9% и находятся около $33,7.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия пятницы.