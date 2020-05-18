Американские биржевые площадки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,39%, закрывшись на отметке 2863,70 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,25%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,79%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавила один базисный пункт, до 0,63%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до −0,53%.

В ходе весьма волатильной торговой сессии на цену акций оказывали давление перспективы отношений Китая и США и откровенно слабые экономические данные. На фоне продолжительных карантинных мер, в апреле розничные продажи и промпроизводство в США показали рекордное снижение, а Белый дом преступил к блокировке поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Несмотря на негативные новости, инвесторы продолжают надеяться на скорый перезапуск мировой экономики. Коронавирус и возможное обострение в отношениях между Вашингтоном и Пекином — основные риски в среднесрочной перспективе.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,4% и закрылись на $32,74. Позитивные настроения обусловлены данными нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за завершившуюся 15 мая неделю число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 34 единицы, до 258 штук. Показатель снижается девять недель подряд и достиг минимумов июля 2009 года. В пятницу цена фьючерса Brent вышла из диапазона $29—32. Следующая цель — $34,40.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи прибавил скромные 0,14%, закрывшись на отметке 2593,91 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2560 и 2518 пунктов, сопротивления — 2630—2650 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 110000 и 108000 пунктов, сопротивление — 113300 пунктов.

Несмотря на то, что Банк России уменьшил продажи валюты, для рубля ставшая менее депрессивной конъюнктура на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе говорит за сохранение диапазона 72,60—75 по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержку российской валюте оказывают действия Минфина, который с 13 мая приступил к продаже валюты на открытом рынке. Согласно бюджетному правилу, объем продажи валюты из ФНБ с 13 мая по 4 июня вырастет почти в три раза и будет эквивалентен 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей. Сейчас уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,60, сопротивления — 74 и 74,50.