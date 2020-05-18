В пятницу торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали бумаги ЛСР (+3,08%). Лидерами снижения стали бумаги X5 Retail (-2,93%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00-74,00.

Роснефть (+0,84%) отчиталась близко к прогнозам. Компания сохранила контроль над затратами, низкий уровень производственной себестоимости и возможность быстро нарастить добычу после прекращения соглашения ОПЕК+. Сокращение программы капзатрат на 200 млрд руб. должно способствовать сохранению свободного денежного потока во 2 кв. вблизи 200 млрд руб., несмотря на снижение выручки на фоне падения спроса на 22%. Реакция инвесторов на отчетность позитивная. Мы повышаем целевую цену до 458 руб.

Мосбиржа (-2,48%) сообщила об увеличении частных инвесторов. Комиссионный доход в 1 квартале вырос всего на 11%, до 7,9 млрд руб. Это связано с тем, что около 3 млрд руб. составляют доходы от клиринга и рынка репо, и они были относительно стабильными. Число частных инвесторов на рынках достигло 5 млн человек. Это основа для увеличения комиссионных доходов в дальнейшем. Мы ожидаем, что 2020-2021 гг. станут прорывными с точки зрения притока частного капитала на рынок, что обусловлено снижением ставок по депозитам и внезапной коррекцией рынка. Сохраняем цель 158 руб. по акциям на 12 месяцев.

В понедельник ожидаем отскок в пределах 1%. На локальном рынке в центре внимания дивиденды Лукойла. Драйвером роста является положительная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ориентиры: диапазон 73,50- 74,50 в паре USD/RUB, 2550-2650 по индексу Мосбиржи.

Торговая идея: ФСК ЕЭС (-2,62%). Техническая картина предполагает снижение в диапазон 0,165-0,17 руб. после отскока на 70%. Котировки вернулись на уровень осени прошлого года, и инвесторы проявляют консерватизм на фоне снижения энергопотребления на 8-9% в апреле.