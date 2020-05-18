Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2641,55 п. до 2593,91 п., а РТС с 1136,34 п. до 1107,49 п. Пара EUR-USD упала с $1,0839 до $1,0819. Пара USD-RUB поднялась с 73,40 до 73,58, а EUR-RUB с 79,56 до 79,62. Нефть Brent подорожала с $30,97 до $32,50 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2929,80 п. до 2863,70 п.

Вероятно, что статистика апреля отражает дно экономического падения на фоне COVID-19. Однако масштабы этого «дна» оказываются ещё более мрачными, чем ранее казалось. Экономика США продолжает терять рабочие места, а в Конгрессе заговорили об очередном пакете помощи уже на $3 трлн. То есть всего за несколько месяцев долг США увеличится на четверть. Меж тем, в ряде стран начали смягчать карантинные меры, а в Китае восстановление идёт полным ходом. Более того, отмечается рост спроса на топливо выше показателей перед пандемией. Впрочем, COVID-19 это далеко не единственная проблема. В США вновь готовы пойти по пути торговой конфронтации с Китаем, который, естественно, не может в полной мере исполнять свои обязательства по торговому соглашению из-за коронавирусной инфекции. Впрочем, это уже тема на будущее, а статистика предстоящей недели продолжит давать пищу для анализа ущерба для мировой экономики.

Япония уточнит данные по ВВП за I квартал в понедельник утром. Китай сообщит динамику цен на жильё за апрель. В США в этот день выйдет индекс рынка жилья от NAHB. В России совет директоров «ЛУКОЙЛ» выдаст рекомендацию по дивидендам. В «Татнефти» пройдёт аналогичное мероприятие. «Русагро», «АЛРОСА» сообщат результаты за I квартал по МСФО.

Во вторник рынок ознакомится с протоколом заседания Резервного Банка Австралии. Япония сообщит статистику промышленного производства за март. Великобритания опубликует данные по рынку труда за март. Ожидается рост безработицы до 4,4%. Далее индексы текущих условий и экономических настроений ZEW Германии. В США ожидается статистика по новым строительствам и разрешениям на них в апреле. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет оценка ВВП за I квартал. Совет директоров Сбербанка примет рекомендации по дивидендам. «Ростелеком» отчитается за I квартал по МСФО.

Япония начнёт среду с данных по машиностроительным заказам за март. Народный Банк Китая примет решение по ставкам. Великобритания может сообщить о замедлении инфляции в апреле до 0,8% по сравнению с 1,5% в марте. В еврозоне уточнят инфляцию за апрель. Возможно, что оценка будет снижена до 0,4% с 0,7%. Далее в США отчёт Минэнерго по запасам и публикация протоколов заседания FOMC ФРС. В России совет директоров «Газпрома» выдаст рекомендацию по дивидендам.

В четверг Япония опубликует статистику по торговому балансу и предварительные индексы деловой активности. В Великобритании также выйдут предварительные индексы деловой активности. В США появятся традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии может подняться до —45,0 п. с апрельских —56,6 п. Далее предварительные индексы деловой активности и продажи на вторичном рынке жилья. В России выйдет статистика промышленного производства, которое могло упасть в апреле на 10%. Группа «Черкизово» отчитается за I квартал по МСФО.

Япония в пятницу сообщит данные по инфляции за апрель. Великобритания может сообщить о падении розничных продаж за апрель на 22,5%. Далее предварительные индексы деловой активности в еврозоне. Ожидается, что сводный индикатор по еврозоне поднимется до 24,0 п. с 13,6 п. в апреле. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. К слову говоря, буровая активность в США снижается уже девять недель подряд. В России выйдет отчёт по ценам производителей, которые могли упасть на 3,6% в апреле. «Ленэнерго» и «Интер РАО» отчитаются по МСФО за I квартал.

Азиатские индексы преимущественно демонстрировали рост. Полное восстановление экономики, по заявлениям председателя ФРС Дж. Пауэлла, возможно лишь при появлении вакцины против COVID-19. Он также подчеркнул необходимость поддержки для бизнеса и граждан ещё в течение 3-6 месяцев. Поддержка необходима не только в США. В Японии падение ВВП страны в I квартале оценили в 3,4%. Это уже второй подряд квартал снижения, что официально обозначает рецессию. В Пекине пока проявляют осторожность по поводу американских торговых негатив, но всё же выразили обеспокоенность и категорическое неприятие очередных шагов в отношении производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 20158,64 п. (+0,60%), Hang Seng — 23892,86 п. (+0,40%), Shanghai Composite — 2889,02 п. (+0,72%).

Разговоры о негативных ставках, о необходимости очередных триллионов для американской и прочих экономик, продолжают поддерживать интерес к вечным ценностям. Как минимум, главный экономист Банка Англии Энди Халдейн не отрицал возможности негативных ставок в интервью изданию Telegraph. Золото достигло очередного максимума за семь с половиной лет. Также растёт инвестиционный спрос на металл. Лишь за пятницу резервы SPDR Gold Trust увеличились с 1104,72 тонн до 1113,78 тонн. На рынке нефти также положительная динамика. Основные надежды связаны с постепенным смягчением карантинных мер и сокращением добычи. В США буровая активность снижается девять недель подряд. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых сократилось ещё на 34 штук до 258 единиц. Саудовская Аравия и Кувейт объявили о приостановке производства на совместном месторождении «Аль-Хафджи» с 1 июня. Соответственно, заявления о дополнительных сокращениях приобретают реальное наполнение. К 9:00 мск Brent — $33,49 (+3,05%), WTI — $30,68 (+3,93%), Золото — $1773,1 (+0,96%), Медь — $5213,95 (+1,48%), Никель — $12000 (+1,22%), Палладий — $1960 (+5,50%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 100,35 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,64%, как и вечером в пятницу. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,082 (+0,02%), GBP-USD — $1,21 (-0,01%), USD-JPY – 107,12 (-0,04%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Впрочем, для российского рынка большинство факторов указывает на рост. Очередное ралли в котировках палладия, активный рост цены на нефть, а также усиление валют сырьевых и развивающихся стран говорят о наличии аппетитов к риску. Соответственно, ждём возвращение индекса МосБиржи выше 2600 пунктов, а также укрепление рубля с попыткой пробить сверху отметку 73,0 за доллар.