Внешний фон сегодня перед открытием торгов складывается исключительно благоприятным: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы.

Таким образом, откроемся мы ростом как минимум на полпроцента. В числе лидеров будут бумаги нефтегазового сектора, акции «Полюса» и «Полиметалла», а также «Норникель», который будет отыгрывать более чем 5-процентное удорожание палладия.

В качестве оправдания активизации западных «быков» можно назвать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который ожидает восстановления экономики США во втором полугодии, и считает, что нынешний кризис будет слабее, чем во времена Великой депрессии. Ну кто бы в этом сомневался!

Однако в целом на российский рынок акций мы смотрим негативно. США может и начнут восстанавливаться через пару-тройку месяцев, а нашей экономике для достижения уровня хотя бы начала этого года потребуются годы.

Кроме того, российский рынок акций начинает терять такой фактор поддержки, как выплаты высоких дивидендов. По многим бумагам закрытия дивидендных гэпов можно будет ждать месяцами. И далеко не факт, что полученные дивиденды или даже значительная их часть будет реинвестированы в рынок.

Сильным сопротивлением для нефти является район 36 долларов за баррель. Пока мы не видим поводов не то что для его пробития, но даже и тестирования. Принципиально на рынке нефти ничего не меняется: предложение намного превышает спрос, а сокращение добычи в США вполне ожидаемо и пока не привело к необходимости начать расходовать накопленные резервы.

На хорошем внешнем фоне рубль в начале торгов перейдет в наступление. Но у пары доллар-рубль близка сильная поддержка в районе 72,7. Не исключено, что сегодня она будет серьезно протестирована, а может быть и пробита. Однако фундаментально рубль продолжает оставаться слабым. Из-за слабости экономики и ее завязанности на нефтегазовую отрасль, властям рано или поздно придется прибегнуть к девальвации рубля.