В рамках предстоящей недели, кроме распространения коронавирусной инфекции в мире, можно выделить еще несколько факторов, способных оказать существенное влияние на динамику мировых площадок.

Так, на первый план выходит рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Эскалация конфликта, с возможностью введения взаимных санкций и возникновением проблем с торговым соглашением, может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики после коронакризиса. Данный фактор будет оказывать давление на рисковые активы, сдерживая активность покупателей.

Плюс к этому, инвесторы продолжат торговать с оглядкой на макроэкономическую статистику, которая в большинстве стран, хоть и не до конца, но уже полноценно учитывает влияние коронавируса. В частности, внимание игроков привлекут данные по предварительным PMI за май в ведущих мировых экономиках, а также цифры по строительному сектору в США.

При этом распространение коронавируса продолжается, хоть и со смещением в Латинскую Америку. Так, в пятницу был продемонстрирован новый рекорд по числу новых заболевших – за сутки в мире заразилось более 100 тысяч человек, а общее число случаев инфицирования превысило 4,7 млн человек.

При этом настроения, царящие на рынках на утро понедельника, можно охарактеризовать как позитивные. Большинство азиатских площадок демонстрируют рост до 0,7%. Исключением выступает Индия, фондовый рынок которой падает более чем на 3%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 1,1%. Уверенный подъем демонстрирует рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 33,5 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем роста российского фондового рынка. Так, индекс МосБиржи уже в начале сессии вернется в диапазон 2600-2650 пунктов. Однако для продолжения восходящей динамики может не хватить сил. Более того, ближе к вечеру, на фоне ухудшения настроений на внешних площадках, продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к компенсации части утреннего роста.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем попыток укрепления национальной валюты. На фоне роста цен на нефть и позитивной динамики большинства валют развивающихся стран в начале дня пара доллар/рубль отступит к нижней границе диапазона 73-75 рублей, в котором консолидируется с 23 апреля. В дальнейшем ожидаем перехода американской валюты в боковое движение у достигнутых уровней с попытками коррекционного роста во второй половине дня.



