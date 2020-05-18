Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на улучшении настроений инвесторов. Растущие нефтяные котировки поддержат рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Трейдеры на мировых фондовых площадках и сырьевых рынках настроены сравнительно оптимистично, ожидая скорого "открытия" экономики развитых стран, добавляет он.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,6-1,4%, в диапазоне 2610-2630 пунктов.

"Для российского рынка большинство факторов указывает на рост. Очередное ралли в котировках палладия, активный рост цены на нефть, а также усиление валют сырьевых и развивающихся стран говорят о наличии аппетитов к риску", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

На валютной секции Московской биржи в начале торгов Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает попыток укрепления национальной валюты. На фоне роста цен на нефть и позитивной динамики большинства валют развивающихся стран в начале дня пара доллар-рубль отступит к нижней границе диапазона 73-75 рублей, полагает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник, 18 мая, укрепления курса рубля на открытии торгов до уровня 73,15 рубля к доллару и дальнейшее движение в диапазоне 72,6 — 73,4 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торговой сессии выросли на фоне данных по росту индекса потребительских настроений. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, поднялся до 73,7 пункта с уровня апреля в 71,8 пункта.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,88-1,01%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,38%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,53%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,48%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,03%.

Стоимость нефти растет на 3,69% — до 33,7 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,1% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0821 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций повысился в пятницу на фоне продолжившегося роста нефтяных котировок. Ухудшившаяся конъюнктура американского фондового рынка сдержала рост рынка акций РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,14%, до 2593,91 пункта, индекс РТС — на 0,41%, до 1107,49 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, РТС — на 2,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 10 копеек — до 73,58 рубля, евро поднялся на 26 копеек, до 79,62 рубля, следует из данных Московской биржи.