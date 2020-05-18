…но по ключевым статьям биржа опередила рыночный прогноз. В пятницу Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО и провела телефонную конференцию. Чистая прибыль оказалась на 5% ниже консенсус-прогноза, в первую очередь из-за созданных резервов объемом 871 млн руб. (857 млн из них приходятся на ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам). При этом ключевые статьи оказались несколько лучше прогнозов. Чистые комиссии превысили прогнозы на 1%, а чистый процентный доход – на 2%, расходы же оказались ниже ожиданий на 6% (и сократились на 2% год к году). Эффективная ставка за квартал не изменилась и составила 2,1%. Резервы были созданы согласно требованиям МСФО 9, и по большей части их высокий уровень объясняется привязкой к динамике CDS. По словам менеджмента, нормальный уровень резервирования составляет порядка 250 млн руб. (год назад его величина составляла 295 млн руб.), и в апреле биржа, наблюдая некоторую нормализацию ситуации, уже распустила часть резервов.

Прогноз по росту расходов на текущий год понижен до 6–8,5%. Руководство еще раз понизило прогноз на этот год по операционным расходам – теперь до 6–8,5%. Снижение расходов год к году в 1 кв. объясняется в том числе большим пересмотром вниз бонусных резервов (сократились на 38% год к году), с поправкой на этот фактор рост год к году был бы ближе к 6%. Биржа оставляет широкий прогнозный диапазон, во-первых, чтобы учесть потенциальное ослабление рубля (хотя не опирается на это как на базовый прогноз), во-вторых, из-за сохраняющейся неопределенности со сроками реализации проекта «Маркетплейс». При этом технологическое развитие этого проекта не приостанавливалось, неопределенность по времени связана с регуляторными вопросами.

Капитализация остается комфортной. Руководство также указало, что капитал НКЦ остается на комфортном уровне даже после перечисления дивидендов (то есть капитал НКЦ по-прежнему превышает уровни, заложенные в стресстестах). Что касается ситуации с отрицательными ценами по контрактам WTI, менеджмент пояснил, что биржа действовала в полном соответствии с торговыми правилами и спецификацией контракта и не является бенефициаром ситуации (комиссии в этом сегменте приносят бирже суммарно всего около 1 млн руб.); по всей видимости, речь о создании резервов в этом случае не идет. Резервы по финансовым активам влияют на дивидендную формулу, поскольку уменьшают капитал НКЦ, но менеджмент предполагает, что в случае нормализации ситуации их величина будет нематериальной. Напомним, что 15 мая биржа уже закрыла реестр для выплаты дивидендов за 2019 г. В среднесрочной перспективе биржа видит смешанное влияние кризиса на свои показатели. В частности, макроэкономика влияет на активность на валютном рынке и на розничных инвесторов. В то же время количество розничных клиентов динамично растет, и в целом с точки зрения комиссионного дохода год может быть достаточно сильным. Дополнительными факторами поддержки может стать оживление рынка корпоративных облигаций, дополнительный объем размещений ОФЗ, а также рост операций репо.