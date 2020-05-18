В мире, где люди всё больше проводят свободное время дома, ещё большую значимость приобретают инструменты общения – социальные сети. На следующей неделе Facebook запустит для всего мира сервис видеосвязи Messenger Rooms, который должен составить конкуренцию Zoom.

Несмотря на некоторые послабления и «открытие» экономик, режим работы (и отдыха) из дома становится нормой жизни. Число активных пользователей Facebook в месяц (MAUs) резко подскочило в первом квартале, и логично предположить, что тренд продолжится (см. график ниже). Но фундаментальная проблема кроется в уменьшении рекламных доходов (98% всей выручки): экономический спад убирает с рынка как самих рекламодателей, так и их продукцию. В своей последней квартальной отчётности компания не даёт прогноза по выручке из-за высокой неопределённости.

Также над компанией постоянно висят риски, главным образом связанные с различными обвинениями и судебными процессами. В марте вновь появились сообщения, что компания завышает показатель охвата аудитории рекламой, размещаемой на платформе. Кроме того, Facebook, в отличие от Twitter, сохраняет адресную социально-политическую рекламу и сводит к минимуму проверку её достоверности. Буквально 17 мая Трамп заявил, что Facebook (а вместе с ним Twitter и Google) контролируются «левыми радикалами», и его администрация готовится исправить эту ситуацию, так что Facebook может оказаться втянут в очередное разбирательство.

Пока что рынок оптимистично оценивает акцию FB. С начала года она немного прибавила в цене, при этом в рамках S&P 500 подорожало меньше 20% акций, а сам фондовый индекс до сих пор в минусе на 11,9%. По данным MarketBeat, консенсус-прогноз аналитиков закладывает рост акции FB на 14% от текущего уровня.

Согласно данным WhaleWisdom, в первом квартале 2020 года 35% хедж-фондов, подающих отчётности 13F в SEC, держали в своих портфелях акции Facebook, и у 12% хедж-фондов FB входит в топ-10 позиций на рынке. Также долю в Facebook недавно приобрёл Саудовский суверенный фонд.

Поскольку Facebook доминирует на рынке соцсетей и просто обречён на массовое использование в эпоху «экономики из дома», его акции остаются хорошей идей, несмотря на возникающие трудности.



