Компания Роснефть (ROSN LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в минувшую пятницу представила ожидаемо слабые финансовые результаты за 1К20 по МСФО под влиянием негативных макроэкономических факторов, ухудшения спроса и значительного валютного убытка, что вкупе привело к падению чистой прибыли. Выручка составила 1 765 млрд руб., оказавшись немного выше ожиданий рынка и снизившись на 15% г/г (21% к/к), главным образом, на фоне падения цен на нефть на 23,6% г/г; впрочем, ее снижение было отчасти нейтрализовано существенным увеличением объемов продаж на международных рынках. Продажи нефти в Азию продемонстрировали устойчивость благодаря поддержке, которую оказал рост экспорта почти на 30% г/г, несмотря на карантинные меры, предпринятые в Китае; в результате выручка от реализации на этом направлении снизилась всего на 3,2% г/г против снижения на 41,4% г/г на других рынках. Более того, выручка от продажи нефтепродуктов на азиатском рынке не изменились в годовом сопоставлении (на фоне снижения на 7,5% г/г на других направлениях), благодаря увеличению экспорта нефтепродуктов на 17,5% г/г в Азию. Важно отметить также, что Роснефть прекратила продавать нефть на рынки СНГ в результате спора между

правительствами РФ и Белоруссии о транзите российской нефти, на долю которых пришлось примерно 6,2% поставок Роснефти в 1К19 (5,3% в 4К19).

EBITDA в размере 309 млрд руб. опередила консенсус-прогноз на 1,6% и снизилась на 43,6% г/г (36,7% к/к), следуя за динамикой выручки, сглаженной небольшим сокращением операционных расходов на добычу ($2,9/барр. н. э., что на 2,1% г/г ниже) и снижением общих, административных и коммерческих расходов с высокой базы 1К19 на фоне разовых статей (компенсации по кредитным убыткам в размере 27,5 млрд руб.). EBITDA добывающего бизнеса составила 269 млрд руб., снизившись на 49,3% г/г, главным образом, на фоне падения цен на нефть, сокращения квот по добыче в рамках соглашения OPEC+ и последствий налогового маневра (более высокая база расчета НДПИ в 2020 г.). EBITDA переработки (исключая изменения в запасах) выросла в два раза до 56 млрд руб. с низкой базы 2019 г. (против 22 млрд руб. в 1К19, +5,7% к/к) на фоне сильного увеличения маржи переработки ($1,89/барр. в России против отрицательной маржи как в 1К19, так и в 4К19),

роста маржинальности розничной реализации, а также снижения административных расходов.

Ниже строки операционной прибыли – валютный убыток оказался гораздо выше ожиданий и составил 177 млрд руб. на фоне ослабления курса рубля и переоценки финансовых обязательств. В сочетании с увеличением процентных расходов чистый убыток за 1К20 опустился до 156 млрд руб. (против 131 млрд руб. в 1К19), усиливая опасения инвесторов по поводу дивидендных выплат по итогам 2020 г. Тем не менее, СДП преподнес позитивный сюрприз, практически не изменившись г/г и составив 219 млрд руб. (против 229 млрд руб.) на фоне снижения операционной прибыли компенсированного заметным сокращением капитальных затрат (в 1К20 они снизились на 13,6% г/г до 185 млрд руб.). Более того, в сочетании с традиционной для отчётности комп ании коррекцией на предоплаты, представленные цифры были скорректированы на эффект от банковской деятельности: с учетом этого эффекта, СДП составил 191 млрд руб., что в 2,4 раза выше показателя 1К19 (80 млрд руб.), по нашей оценке.

Мы также хотим обратить внимание на значительное улучшение долгового портфеля в долларах, на котором позитивно сказалось ослабление курса рубля на 26% – в сочетании с усилиями менеджмента по снижению долговой нагрузки это привело к снижению долга примерно на $9 млрд (и на 11% к/к). Хотя компания продемонстрировала неоднозначную отчетность, мы считаем сильный показатель СДП позитивным знаком при текущей конъюнктуре рынка, при том что неденежные эффекты на чистую прибыль могут развернуться в 2П20 после ребалансировки нефтяного рынка. Однако мы не исключаем возможности дальнейшего давления потенциальных “бумажных” статей на дивидендную базу компании (50% чистой прибыли по МСФО), усиливая опасения по поводу размера дивидендных выплат за 2020 г.