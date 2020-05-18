В пятницу уверенные покупки в ОФЗ продолжились, причем биржевой оборот вновь оказался высоким, достигнув 70 млрд руб. Активность наблюдалась не только в бумагах с постоянным купоном, но и во флоатерах. Больше всего биржевых сделок прошло в ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. и ОФЗ 26232 с погашением в 2027 г., более 12 млрд руб. в каждом. По итогам дня доходности ОФЗ потеряли порядка 15–25 б.п. При этом на валютном рынке рубль завершил торговый день нейтрально, без существенных изменений. По итогам же недели в целом кривая доходностей ОФЗ продемонстрировала заметное движение вниз – на 30–40 б.п., наибольшее снижение мы видим на среднесрочном участке кривой. Таким образом, доходности всех ОФЗ преодолели февральские минимумы и установили новые исторические рекорды. Доходности коротких облигаций опустились ниже 5% годовых, самые длинные выпуски торгуются уже ниже 6% годовых. Значимым триггером к покупкам стало объявление деталей месячного (начало 25 мая) и годового (22 июня первый аукцион) репо, где ставки будут привязаны к ключевой. Уровень доходности выше 5,6% годовых, и, соответственно, положительный кэрри к ставке месячного репо в настоящее время можно получить только в бумагах сроком обращения от десяти лет.

Однако рынок свопов закладывает сейчас ключевую ставку в размере 4,7% годовых через полгода (понижение на 75 б.п. от текущей отметки), за уходящую неделю кривая свопов на процентную ставку (IRS) продемонстрировала значительное движение вниз, на 20–40 б.п. О более резком снижении ставки (шаг в 100 б.п.) говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на одной из своих последних пресс-конференций.

На наш взгляд, сегмент ОФЗ пока не учитывает в текущих уровнях такое сильное смягчение ДКП. Предстоящая неделя обещает быть небогатой на события, участники продолжат балансировать свои книги в преддверии первого месячного аукциона репо.