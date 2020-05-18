ФРС США по итогам первого с января планового заседания 29 апреля ожидаемо решила сохранить процентные ставки на уровне в 0-0,25% и подтвердила намерение придерживаться стимулирующей политики, пока экономика не восстановится.

Главными целями для ФРС остается поддержание максимальной занятости и контроль инфляции. В этой связи можно предположить, что, пока эти показатели не вернутся в норму, ставка останется вблизи нуля, а количественное смягчение продолжится. Следовательно, исходя из текущих данных, сложно ждать нормализации политики как минимум до конца 2021-го. Чиновники ФРС отметили значительные риски для среднесрочных перспектив экономики, что подтверждает их готовность сохранить мягкие денежно-кредитные условия надолго. В то же время сделанные оценки говорят, что представители регулятора не ждут V-образного восстановления экономики.

Регулятор также отметил риски дефляции из-за падения спроса и цен на нефть, поэтому опасаться ускорения роста цен в ответ на количественное смягчение не приходится. Более того, регулятор подчеркнул, что в текущих условиях фокус внимания монетарной политики направлен в первую очередь на экономический рост.

Главная цель всех этих шагов — обеспечить стабильность финансовой системы и предотвратить массовые дефолты. Судя по восстановлению фондовых площадок с минимумов марта, пока рынок положительно оценивает деятельность ФРС. Смягчение финансового стресса за счет предоставления ликвидности уже заметно, что позволяет регулятору снизить темпы покупок активов на рынке. Баланс Федрезерва уже превысил $6 трлн, обновив максимальный уровень, и сохраняет потенциал роста, учитывая сигнал регулятора о том, что проблем с ликвидностью при финансировании госпрограммы помощи объемом почти $2 трлн не возникнет.

Четыре из пяти отслеживаемых нами опережающих экономических индикаторов ухудшились за последний месяц. Экономика США вошла в период рецессии. Признаков скорого восстановления пока не наблюдается.

Сводный индекс LEI (Leading Economic Index от Conference Board) в марте упал на 6,5% год к году. Но эти данные уже устарели, а в следующем месяце ожидается ухудшение показателя.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в апреле оказался лучше ожиданий, но этот позитив обманчив. Показатель составил 41,5 пункта при консенсусе 37. Тем не менее это очень слабый результат, что становится еще очевиднее при более детальном анализе. Как и в марте, повысилось время доставок товаров, что при нормальных условиях сигнализирует о сильном спросе, а в текущих реалиях говорит о сбое в производственных цепочках из-за пандемии коронавируса. Также стоит отметить снижение субиндекса новых заказов до уровней 2008 года. Субиндекс найма упал до минимума с 1949 года. Все это отражает негативные последствия пандемии для американской промышленности.

Долгосрочные темпы найма ушли в отрицательную территорию. Слабым вышел и отчет по рынку труда. Накопленным итогом за 12 месяцев экономика США потеряла более 19 млн рабочих мест.

Индекс доверия потребителей от Conference Board в апреле резко снизился и составил 86,9 пункта при прогнозе 87,9. Негативное влияние коронавируса на настроения жителей США может привести к обвалу потребления. Показатель продемонстрировал рекордное падение за месяц, опустившись до уровней прошлого кризиса. Значительно ухудшились оценки респондентами текущей ситуации на рынке труда. Оценки перспектив пока остаются более устойчивыми, что может быть связано с ожиданиями скорого окончания пандемии. Однако, если потребители разуверятся в нормализации жизни в обозримом будущем, перспективы восстановления экономики окажутся еще более неопределенными.

Спред между «длинными» и «короткими» бумагами вырос еще даже до того, как ФРС снизила ставки, на ожиданиях этого шага. Инверсия кривой доходности сейчас утратила свою актуальность как опережающий индикатор наступления рецессии, поскольку она уже началась.

Таким образом, опережающие экономические индикаторы ухудшились за месяц, указывая на старт экономического спада. Вспышка коронавируса создает проблемы для спроса и предложения. Потребление снизилось. Продление ограничительных мер в связи с пандемией грозит ухудшить настроения американцев. Принятие программы фискальных стимулов, снижение процентных ставок и увеличение баланса ФРС способны смягчить негативные последствия. Наиболее внимательно стоит наблюдать за рынком труда и потребительской уверенностью, а также за процессом восстановления активности после окончания ограничительных мер.



