Цены на нефть растут, по вакцинам против коронавируса есть обнадеживающие данные (сразу по нескольким), и фондовые индексы реагируют ростом.

Вчера индекс МосБиржи вырос на 3,87%, индекс S&P-500 вырос на 3,15% (лучший показатель за 10 недель). На нашей бирже в лидеры роста вышли нефтяные компании, на американских биржах в лидерах роста производитель лекарств Moderna Inc +26,15% (экспериментальная вакцина COVID-19 на первой стадии испытания показала хорошие результаты.). В США также хочется отметить авиакомпании – индекс авиакомпаний NYSE Arca поднялся на 12,7%. Представитель авиакомпании Delta Air Lines в понедельник заявил, что она возобновит полеты по нескольким основным маршрутам уже в июне. Акции этой компании выросли на 13,91%. Один день роста практически отыграл предыдущую неделю падения!

Тем, кто захочет купить акции авиакомпаний, я хочу сказать, что краткосрочная перспектива в этом есть. При этом быть долгосрочным инвестором в этих акциях опасно. Та же Delta Air Lines будет соблюдать при полетах меры социально дистанцирования как минимум до 30 июня – загрузка бортов будет небольшая. По прогнозам экспертов отрасли, полностью авиатранспорт в США преодолеет текущий спад только через два с половиной года. Также вспомним, что генеральный директор Boeing Co. Дэвид Кэлхун предсказывает банкротство крупной авиакомпании уже в этом году. Естественно, такое банкротство сильно ударит по отрасли. После банкротства Pan American World Airways в 1991 году я ничему не удивлюсь.

А что у нас? По самым оптимистичным выкладкам Аэрофлот начнет международные полеты в середине июля. COVID-19 пришел в Россию с опозданием. Пандемия COVID-19 подкосила спрос на авиаперевозки. Но если что-то пойдет не так в погоне за вакцинами, и пандемия будет с нами дольше, то я скорее поставлю на акции Аэрофлота с пролетными сборами, чем на акции Delta Air Lines. Ускоренная нормализация авиасообщения в мире возможна только после ведения санитарных паспортов и широкой вакцинация (по самым оптимистичным раскладам это середина осени). Тема покупки акций Аэрофлота очень интересна, но надо иметь в виду, что акции американских компаний еще вчера находились на годовых минимумах и от них отскакивают легко и весело наверх. А у нас акции Аэрофлота не находятся на годовых минимумах. Они находятся в 29% от годового минимума, поэтом такого большого эффекта «низкой базы» у акций Аэрофлота сейчас нет. Если хорошие новости поступят, реагировать на них они будут менее энергично, чем акции американских авиакомпаний. Те, кто купил на днях акции Аэрофлота, заработают и продадут их по 90 рублей или дороже летом, но терпение потребуется.

В выходные председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предсказал постепенное восстановление экономики США, в случае если в мире не начнется вторая волна заболеваний COVID-19. В этом есть самая большая неопределенность, потому что по некоторым данным, в Китае закрывают города «миллионники» на карантин. И при этом вчера, по официальными данным, в Китае было всего лишь 6 новых случаев заражения коронавирусом. Где правда? Джером Пауэлл является «повелителем» дополнительных денежных стимулов, а не повелителем коронавируса. Сегодня он выступит перед Банковским комитетом Сената, чтобы обсудить, как работают меры по спасению экономики.

Для индекса МосБиржи остается актуальным сопротивление 2713,5 пунктов (максимум апреля), по нефти сопротивление $36 и поддержка $29 (Brent). Никаких краткосрочных прогнозов по нефти и по индексам я давать не буду потому что в случае выхода новости о неудачном этапе испытании очередной вакцины фондовый рынок придется «отскребать от пола». В выигрыше сейчас спекулянты. Среднесрочный прогноз по фондовому рынку я могу дать. В конце года индекс МосБиржи снизится в район 2100 пунктов или даже ниже.